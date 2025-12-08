Lewis Hamilton tem recorde de títulos igualado por grid da F1

Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 na temporada 2025 pode não imaginar o tamanho de Lewis Hamilton e de seus feitos. Heptacampeão mundial, o britânico igualou o impressionante recorde de Michael Schumacher durante uma dinastia impressionante ao lado da Mercedes. Neste ano, viu os seus números serem empatadas, mas de uma forma diferente.

Não, Lando Norris não se tornou heptacampeão em 2025. Pelo contrário, esse foi o primeiro título do piloto da McLaren na F1. A marca alcançada de Hamilton é, na verdade, uma soma de todos os campeonatos do resto do grid.

Entre os campeãos ativos estão, Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e, agora, Lando Norris. Ao todo, os pilotos somam 14 títulos na Fórmula 1, sendo sete deles apenas do veterano da Ferrari. Os outros sete são dividos entre Alonso, com dois, Verstappen, com quatro, e Norris, com um.

O sucesso de Lando encerra uma sequência de oito anos compartilhados por triunfos de Hamilton e Verstappen, que protagonizaram uma das maiores rivalidades da história em 2021. Além disso, o piloto da McLaren ainda barrou o holandês de igualar ao recorde de Schumacher com cinco títulos consecutivos na F1, feito de 2000 a 2004.

Temporada de dificuldades para Hamilton

Enquanto a dupla da McLaren viva um ano de ouro, Lewis Hamilton sofria para se adaptar a Ferrari no primeiro ano de parceria. O britânica esteve com a Mercedes por 11 anos, mas decidiu realizar o sonho de representar a escuderia italiana na reta final de sua carreira.

A vitória na primeiro Corrida Sprint do ano parecia que seria o início de uma boa temporada, o que não aconteceu. Em meio a maus resultados e declarações polêmicas, a estreia do heptacampeão na Itália não rendeu muitas alegrias aos fãs do piloto ou da equipe.

Hamilton terminou a F1 2025 sem subir ao pódio das corridas de domingo, sendo sua posição mais alta o quarto lugar em quatro oportunidades – os Grandes Prêmios de Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos. Como resultado, o piloto, com 156 pontos, ficou atrás de Charles Leclerc, 242, no Mundial de Pilotos.