Apesar da má fase, Hamilton alcança feito histórico na Fórmula 1

Mesmo sem pódio na temporada, Lewis Hamilton voltou a ver seu nome marcado em novo feito na história da Fórmula 1. A parceria com a Ferrari começou com altas expectativas, mas o resultado ainda não chegou. Com a melhora no GP dos Estados Unidos, o heptacampeão enfim ultrapassou os 5 mil pontos na carreira – o primeiro a alcançar essa marca.

continua após a publicidade

➡️ GP do México: confira programação, onde assistir e horário de etapa da F1

Desde o anúncio em 2024, a oportunidade de acompanhar os maiores campeões juntos encantou o mundo do automobilismo. A "dupla" entre Hamilton e Ferrari somam 23 títulos no Fórmula 1, com sete do britânico (o maior ao lado de Michael Schumacher) e 16 da escuderia italiana.

Durante o GP da China, o primeiro e único triunfo do piloto com a Ferrari foi celebrado na corrida sprint. Os problemas, então, se acumularam nas etapas seguintes e o resultado positivo não voltou a acontecer. E, embora não tenha pontuado em apenas duas oportunidades, o veterano não voltou a subir ao pódio na atual temporada.

continua após a publicidade

Com a quarta colocação – sua melhor posição na F1 2025, repetida antes da Emília-Romagna, Áustria e Inglaterra –, somou os pontos que faltavam para atingir 5.004,5 na carreira. O segundo lugar da lista é de Max Verstappen com 3.329,5 pontos, e Sebastian Vettel fecha o pódio, com 3.098.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Hamilton chegou a flertar com o terceiro lugar ao ficar próximo de ultrapassar Lando Norris, que tentava chegar a Charles Leclerc, mas o pódio não veio. Apesar disso, o britânico terminou duas posições a frente do que na classificação (de sexto para quarto). Com isso, o heptacampeão sente que enfim a melhora está encaminhada.

continua após a publicidade

— Finalmente estou me sentindo no controle do carro. Acho que ainda temos algumas melhorias a fazer. Podemos definitivamente extrair mais, principalmente da minha parte, porque a classificação não foi tão boa quanto eu esperava e a largada não foi ótima. Sempre há áreas a melhorar, mas é positivo entrar na próxima corrida, então espero que possamos ter um fim de semana ainda melhor — afirmou Hamilton.

Outro detalhe positivo do GP dos Estados Unidos foram os pontos conquistados pela dupla de pilotos da Ferrari: 27, combinados. Em busca do segundo lugar no Mundial de Construtores, a escuderia voltou a diminuir a diferença para a Mercedes e está a apenas sete pontos da virada.