Além de quebrar a sequência de títulos de Max Verstappen, Lando Norris ainda o obrigará a mudar de "cara" para a próxima temporada da F1. O britânico vai honrar o seu primeiro campeonato com o número 1, abandonando o tradicional 4 que usa desde 2019.

Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos últimos quatro anos, nem imagina que o número de origem de Verstappen é o 33. Desde o primeiro título, no entanto, o holandês assumiu o numéro 1 como símbolo destacado em sua Red Bull.

Vale destacar que, desde 2014, apenas o campeão do ano anterior tem a possibilidade de abandonar o seu número de estreia. Essa regra vai mudar com o novo regulamento da F1 a partir da temporada 2026.

Segundo Norris, a mudança será uma representação e homenagem ao trabalho de toda a equipe da McLaren durante este ano. O time, inclusive, dominou em 2025 e conquistou o título do Mundial de Construtores com sete provas de antecedência.

— Todos os meus mecânicos, engenheiros, todos que são parte da McLaren também precisam ter esse reconhecimento. Então não é por mim, é por eles também. Pelo orgulho, saber que colocaram muito trabalho e esforço naquilo que podem, para que também possam dizer 'somos número 1'. Não é tão legal quando você diz 'somos número 4 — disse Lando Norris à "Sky Sports".

Ainda não se sabe sob qual símbolo correrá Verstappen no próximo ano, mas o piloto já declarou que talvez não retorne para o 33. Em entrevista após a corrida, o tetracampeão mundial se mostrou decidido, mas afirmou que precisa entender o novo regulamento.

— Meu número favorito é obviamente o 3. Só que ainda temos que ver se isso é realmente possível — declarou Verstappen.

Embora seja uma tradição, nem todos os pilotos decidem por aderir o novo número. Lewis Hamilton, por exemplo, escolheu não deixar o tradicional 44 durante sua sequência vitoriosa ao lado da Mercedes.