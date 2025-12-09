menu hamburguer
Fórmula 1

Lando Norris 'rouba' número de Max Verstappen na Fórmula 1; entenda

Como foi campeão da F1, o britânico vai assumir o número 1 na temporada 2026

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
09/12/2025
11:14
McLaren's British driver Lando Norris arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
imagem cameraLando Norris em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Jim WATSON / AFP)
Além de quebrar a sequência de títulos de Max Verstappen, Lando Norris ainda o obrigará a mudar de "cara" para a próxima temporada da F1. O britânico vai honrar o seu primeiro campeonato com o número 1, abandonando o tradicional 4 que usa desde 2019.

Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos últimos quatro anos, nem imagina que o número de origem de Verstappen é o 33. Desde o primeiro título, no entanto, o holandês assumiu o numéro 1 como símbolo destacado em sua Red Bull.

Vale destacar que, desde 2014, apenas o campeão do ano anterior tem a possibilidade de abandonar o seu número de estreia. Essa regra vai mudar com o novo regulamento da F1 a partir da temporada 2026.

Segundo Norris, a mudança será uma representação e homenagem ao trabalho de toda a equipe da McLaren durante este ano. O time, inclusive, dominou em 2025 e conquistou o título do Mundial de Construtores com sete provas de antecedência.

— Todos os meus mecânicos, engenheiros, todos que são parte da McLaren também precisam ter esse reconhecimento. Então não é por mim, é por eles também. Pelo orgulho, saber que colocaram muito trabalho e esforço naquilo que podem, para que também possam dizer 'somos número 1'. Não é tão legal quando você diz 'somos número 4 — disse Lando Norris à "Sky Sports".

➡️ Lewis Hamilton tem recorde de títulos igualado por grid da F1

Ainda não se sabe sob qual símbolo correrá Verstappen no próximo ano, mas o piloto já declarou que talvez não retorne para o 33. Em entrevista após a corrida, o tetracampeão mundial se mostrou decidido, mas afirmou que precisa entender o novo regulamento.

— Meu número favorito é obviamente o 3. Só que ainda temos que ver se isso é realmente possível — declarou Verstappen.

Embora seja uma tradição, nem todos os pilotos decidem por aderir o novo número. Lewis Hamilton, por exemplo, escolheu não deixar o tradicional 44 durante sua sequência vitoriosa ao lado da Mercedes.

Max Verstappen - GP da China - Classificação
Max Verstappen no paddock do GP do China na F1 (Foto: Jade Gao / AFP)

