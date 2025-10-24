Problema deixa Mariana Becker fora do ar no GP do México de F1

Um problema técnico geral no circuito Hermanos Rodrígues, palco do GP do México de Fórmula 1 (F1), deixou a repórter da Band Mariana Becker fora do ar. O áudio da jornalista estava com problemas durante o primeiro treino livre. Na segunda sessão, a repórter retornou e explicou a situação.

— A gente ficou fora do ar. Muitas equipes ficaram sem GPs e ficaram com problemas intermitentes de comunicação e recepção de dados — afirmou na transmissão da TV band.

Durante as entradas no primeiro treino da F1, Mariana Becker apareceu com uma voz robotizada e praticamente inaudível. Aparentemente, o problema foi resolvido.

Mariana Becker durante evento da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Band)

A instabilidade também afetou quem assistia à transmissão do F1TV, streaming pago da categoria. Nas redes sociais, a F1 explicou:

— Infelizmente, devido a problemas técnicos, os usuários não poderão ver as câmeras dos pilotos, o live timing, o rastreador de pilotos e o canal de dados durante o Treino Livre 1. Nossa equipe técnica está trabalhando neste problema.

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real