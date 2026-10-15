Ao lado de Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara chega como 34º piloto brasileiro da F1
Pilotos da Audi e Haas representam o Brasil na temporada de 2027
A chegada de Rafa Câmara à Fórmula 1 em 2027 aumenta para 34 o número de brasileiros que já correram ou correrão na principal categoria do automobilismo mundial. O pernambucano de 21 anos foi anunciado pela Haas nesta quinta-feira (15) e será o segundo representante do país no grid da próxima temporada, ao lado de Gabriel Bortoleto.
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Câmara será também o primeiro piloto nordestino da história da F1. Antes dele, 33 brasileiros haviam disputado ao menos uma corrida na categoria desde a estreia de Chico Landi, em 1951. A lista reúne nomes que fizeram história no automobilismo nacional, como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Rubens Barrichello.
Todos os brasileiros da F1
- Chico Landi (1951)
- Gino Bianco (1952)
- Nano da Silva Ramos (1955)
- Fritz d'Orey (1959)
- Emerson Fittipaldi (1970)
- José Carlos Pace (1972)
- Wilson Fittipaldi Jr. (1972)
- Luiz Pereira Bueno (1973)
- Ingo Hoffmann (1976)
- Alex Dias Ribeiro (1976)
- Nelson Piquet (1978)
- Chico Serra (1981)
- Raul Boesel (1982)
- Ayrton Senna (1984)
- Roberto Moreno (1987)
- Maurício Gugelmin (1988)
- Christian Fittipaldi (1992)
- Rubens Barrichello (1993)
- Pedro Paulo Diniz (1995)
- Ricardo Rosset (1996)
- Tarso Marques (1996)
- Ricardo Zonta (1999)
- Luciano Burti (2000)
- Enrique Bernoldi (2001)
- Felipe Massa (2002)
- Cristiano da Matta (2003)
- Antônio Pizzonia (2003)
- Nelson Piquet Jr. (2008)
- Bruno Senna (2010)
- Lucas di Grassi (2010)
- Felipe Nasr (2015)
- Pietro Fittipaldi (2020)
- Gabriel Bortoleto (2025)
- Rafael Câmara (2027)
A chegada de Câmara também amplia a presença brasileira na Fórmula 1. O país voltará a contar com dois representantes no grid, ao lado de Gabriel Bortoleto, que disputa a categoria pela Audi. A última vez que isso aconteceu foi na temporada de 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr representaram o Brasil na categoria.
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Rafa Câmara chega à F1 após trajetória nas categorias de base
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua carreira nas categorias de formação até chegar à Fórmula 2, onde passou a chamar atenção pelo desempenho. O brasileiro também conquistou títulos importantes ao longo da trajetória, consolidando seu nome entre as principais promessas do automobilismo nacional.
Na temporada de 2026, o pernambucano disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Após vencer no último domingo (27), em Baku, ampliou a liderança do campeonato justamente na reta decisiva da temporada. Seus resultados também despertaram o interesse da Haas, que avaliou o brasileiro em testes com um carro da equipe.
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