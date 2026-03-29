Antonelli vence na F1, mas liga alerta para falhas na largada: 'Preciso melhorar'

O jovem Kimi Antonelli viveu um dia de sorte GP do Japão. Mesmo largando na pole position, o italiano enfrentou sérias dificuldades na arrancada e, ao apagar das luzes, viu cinco adversários o ultrapassarem, caindo para a sexta posição. No entanto, o piloto conseguiu reverter o cenário adverso e cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Embora o sentimento de vitória tenha prevalecido, Antonelli não ignorou seu principal calcanhar de Aquiles e já foca na preparação para a próxima etapa, em Miami.

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O piloto foi transparente ao avaliar o próprio desempenho, reconhecendo que a falha inicial poderia ter custado o topo do pódio.

Devido ao cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, ele celebrou as semanas de pausa no calendário como uma oportunidade valiosa para realinhar suas vulnerabilidades em pista e retornar mais competitivo para o GP de Miami, marcado para os dias 1 a 3 de maio.

— Tive uma largada péssima e precisamos analisar o que exatamente aconteceu ali. Felizmente, tenho agora três semanas para treinar e adquirir uma melhor sensação com a embreagem. Este ano, isso certamente tem sido um ponto fraco que preciso melhorar, pois pode-se ganhar ou perder corridas por causa disso.

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Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

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Safety car foi o anjo de Kimi após largada para se esquecer

O safety car provocado pelo acidente de Oliver Bearman se tornou uma luz no fim do túnel para Kimi Antonelli. Após um início de prova ruim, o italiano da Mercedes viu no carro de segurança a chance perfeita para inverter sua estratégia. A parada nos boxes, no momento ideal, funcionou como um truque de mestre: ele retornou à pista na liderança.

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O que se seguiu foi uma demonstração de força e tecnologia do W17 em uma das disputas mais inesquecíveis da temporada. Com pneus médios e, posteriormente, com os duros, Antonelli voou, registrando voltas cada vez mais rápidas e abrindo uma vantagem esmagadora. Ele cruzou a linha de chegada com 13 segundos de folga sobre o segundo colocado, Oscar Piastri.

— Acho que tivemos muita sorte com o safety car, mas com os pneus médios estávamos muito fortes assim que consegui pista livre, e com os pneus duros o ritmo foi simplesmente incrível. Não sei o que teria acontecido, qual teria sido o resultado sem o safety car, mas com certeza ele facilitou muito a minha vida.

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