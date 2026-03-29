Max Verstappen fala de continuar na F1: 'Tento me convencer'

Max Verstappen teve um fim de semana discreto no GP do Japão e terminou apenas na sétima posição após dificuldades para avançar no pelotão. Eliminado ainda no Q2 da classificação, o piloto da Red Bull até conseguiu ganhar algumas posições na corrida, mas não teve ritmo suficiente para brigar mais à frente. Após três etapas da Fórmula 1 em 2026, a disputa pelo título parece longe para o holandês.

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Durante a prova, o tetracampeão mundial da F1 chegou a se aproximar de Pierre Gasly, mas não teve sucesso. Verstappen ficou preso atrás do francês ao não conseguir concluir a ultrapassagem, mesmo após várias tentativas. O piloto, então, explicou que as limitações do carro, especialmente no uso de energia, dificultaram as manobras.

— Acho que estávamos um pouco mais rápidos por volta, mas simplesmente não dá para ultrapassar. Até dá, mas depois você fica sem bateria na reta seguinte. Tentei uma vez, passei na última chicane, mas logo depois não consegui sustentar.

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O holandês também apontou que, apesar de haver pontos a evoluir no conjunto do carro, a potência do motor não é o principal problema da equipe no momento. Com o calendário interrompido em abril, a ideia é aproveitar o período para entender o que falta com a equipe na fábrica.

— Acho que nossa distribuição (de energia) foi boa. Sinceramente, esse também não é nosso maior problema. Acho que, na verdade, no que diz respeito ao motor, podemos melhorar a correlação e alguns elementos. Em termos de potência pura, claramente não é nosso ponto fraco. Não estamos no nível da Mercedes, mas ainda temos muito trabalho a fazer no carro. — disse Verstappen, que completou:

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Para além das dificuldades técnicas, Max voltou a levantar questionamentos sobre sua motivação na Formula 1. Segundo o piloto, está sendo necessário se convencer diariamente a seguir competindo desde o início da temporada com a mudança de regulamento.

— Todas as manhãs eu me motivo de novo e tento me convencer a continuar. E eu tento. A Red Bull é o que me faz seguir.