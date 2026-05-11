Ex-pilotos de F1 Massa e Magnussen compram parte de clube francês

Felipe Massa e Kevin Magnussen, ex-pilotos de F1, passaram a integrar o grupo de investidores do Le Mans FC, time de futebol francês. A operação foi conduzida pela empresa brasileira OutField durante o verão europeu de 2025. O tenista Novak Djokovic e o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, também fazem parte do projeto.

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Conexão da F1 com futebol

O clube busca consolidar a recuperação iniciada após declarar falência em 2013. Na época, o Le Mans FC caiu para as divisões inferiores do futebol francês. A iniciativa reúne atletas e empresários de diferentes modalidades esportivas.

Georgios Frangulis, fundador da Oakberry, atua como investidor do clube. Ele foi responsável por aproximar outros nomes do projeto, incluindo Djokovic. A ligação entre Massa, Magnussen e o clube reforça a identidade da cidade de Le Mans com o automobilismo.

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O município é reconhecido mundialmente por sediar as 24 Horas de Le Mans, uma das corridas mais importantes do endurance. O envolvimento dos ex-pilotos teria acontecido através da conexão com Frangulis.

Outros investimentos de ex-atletas

Ex-pilotos F1 se juntam a time de ex-atletas investidores (Foto: Reprodução/Le Mans)

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O movimento acompanha uma prática cada vez mais comum de atletas e ex-atletas investindo em equipes de outras modalidades esportivas. David Beckham e Gary Neville passaram a integrar recentemente um novo grupo de investidores do Salford City, clube inglês da quarta divisão.

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Em comunicado divulgado após a oficialização do projeto, Beckham afirmou estar "orgulhoso" de participar da nova fase do clube ao lado de Neville, apresentando uma grande esperança e ansiedade com positivismo sobre futuro do clube.

Neville destacou que o objetivo do grupo é construir estabilidade financeira, apontando que a prioridade é o futebol, mas que não quer fugir das questões de sustentabilidade monetária do clube em até cinco anos.