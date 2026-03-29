F1 se defende de ataques após forte acidente no GP do Japão

O acidente de Oliver Bearman revoltou os fãs e pilotos da Fórmula 1 na madrugada deste domingo (29). Durante o GP do Japão, o piloto da Haas perdeu o controle do carro ao tentar uma ultrapassagem e bateu forte nas barreiras. Em meio a grande instabilidade, o novo regulamento foi colocado como "grande culpado".

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As acusações não pararam apenas nas redes sociais, mas também chegaram ao paddock. Após a corrida, Carlos Sainz destacou a importância de uma nova revisão sobre as regras da F1 2026, principalmente depois do acidente de Bearman. O piloto é um dos diretores da GPDA, a associação de pilotos.

— Aqui tivemos sorte de haver uma área de escape, agora imagine ir para Baku, Singapura ou Las Vegas e ter esse tipo de velocidade de aproximação e batidas junto aos muros. Eu, ou nós, como GPDA, alertamos a FIA de que esses acidentes aconteceriam com frequência com esse conjunto de regulamentos e que precisamos mudar algo em breve se não quisermos que aconteçam — disse Sainz.

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Como forma de defesa, a FIA publicou uma nota para esclarecer o acidente envolvendo Bearman em Suzuka. A organização afirmou que já estavam previstas revisões após o início da temporada e que reuniões serão realizadas nas próximas semanas para avaliar possíveis mudanças. Além disso, reforçou que segue trabalhando em conjunto com as partes envolvidas, mantendo a segurança como prioridade, e considerou prematuro antecipar qualquer decisão sobre ajustes nos regulamentos.

Tradução: "Após o acidente envolvendo Oliver Bearman no Grande Prêmio do Japão e a contribuição de altas velocidades de aproximação no acidente, a FIA gostaria de fornecer os seguintes esclarecimentos."

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Leia nota na íntegra

"Desde a sua introdução, os regulamentos de 2026 têm sido objeto de discussões contínuas entre a FIA, equipes, fabricantes de unidades de potência, pilotos e a FOM. Por design, esses regulamentos incluem uma série de parâmetros ajustáveis, especialmente em relação à gestão de energia, que permitem otimização com base em dados do mundo real.

Tem sido a posição consistente de todas as partes interessadas que uma revisão estruturada ocorreria após a fase inicial da temporada, para permitir a coleta e análise de dados suficientes. Várias reuniões estão, portanto, programadas para abril para avaliar o funcionamento dos novos regulamentos e determinar se ajustes são necessários.

Quaisquer ajustes potenciais, especialmente aqueles relacionados à gestão de energia, exigem simulação cuidadosa e análise detalhada. A FIA continuará a trabalhar em estreita e construtiva colaboração com todas as partes interessadas para garantir o melhor resultado possível para o esporte, sendo a segurança sempre um elemento central da missão da FIA. Neste momento, qualquer especulação sobre a natureza de possíveis mudanças seria prematura. Atualizações adicionais serão comunicadas oportunamente."

Acidente interrompe GP do Japão

O piloto da Haas tentava uma ultrapassagem sobre Franco Colapinto na aproximação da curva Spoon, quando acabou se complicando na manobra. Com grande diferença de velocidade em relação ao adversário, Bearman precisou desviar pela grama para evitar o contato, perdeu o controle do carro e atingiu placas de sinalização antes de rodar. Na sequência, atravessou a área de escape e bateu lateralmente contra a barreira.

Veja momento do acidente

Bearman conseguiu sair do carro sem ajuda imediata. Apesar disso, apresentou dificuldades para caminhar e demonstrou desconforto no tornozelo direito, sendo auxiliado pelos fiscais da F1. A situação gerou apreensão momentânea, e o piloto foi atendido logo na sequência.

As primeiras análises do acidente indicam a intensidade do impacto. O jovem piloto vinha cerca de 45 km/h mais rápido que Colapinto no momento da tentativa de ultrapassagem e colidiu a aproximadamente 308 km/h, registrando uma força de impacto de 50G, o que evidencia a violência da batida em Suzuka.