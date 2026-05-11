Binotto conta bastidores da contratação de Gabriel Bortoleto na F1

Gabriel Bortoleto conquistou dois títulos mundiais em 2023 e 2024, quando estreou e brilhou na F3 e F2, respectivamente. Depois do destaque nas categorias de base, a entrada na Fórmula 1 parecia ser uma etapa natural de sua trajetória como piloto. Embora os feitos tenham contribuído, não foram as estatísticas que levaram o brasileiro a assinar com a Audi (antiga Sauber).

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A transição completa de Sauber para Audi aconteceu na atual temporada. Ainda assim, não foi de um dia para o outro que as mudanças foram feitas. Em busca de renovar a equipe, além de contratações no comando, foram escolhidos dois novos pilotos para representar o time nas pistas: Bortoleto e Nico Hulkenberg.

Mas, afinal, como saber quem é o atleta certo para esse papel? Segundo o chefe de equipe, Mattia Binotto, o processo de análise dos pilotos fugiu do comum esperado para a elite do automobilismo. Em vez de focar nos números, o engenheiro italiano decidiu conhecer os candidatos em uma espécie de entrevista com perguntas diferentes.

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— Tínhamos que tomar nossas decisões para o futuro. Sabia quem (Bortoleto) era, mas ainda não havia prestado muita atenção. Me impressionou com a pilotagem, a consistência, mas com sua atitude também. (Ele é) muito maduro, mesmo sendo muito jovem. Eu o perguntei sobre várias coisas, mas nada sobre automobilismo. Perguntei sobre a namorada, qual carro dirigia, seu pai, e ele pensava: "Sobre o que é isso?" — revelou Binotto, ao podcast "Pit Stop".

A estratégia é clara: conhecer como o piloto se comporta para além das pistas. Na elite do automobilismo, é comum que equipes baseiem suas decisões em dados, desempenho e resultados. Binotto, no entanto, buscou enxergar características que, para ele, pode fazer diferença em um projeto de longo prazo na Fórmula 1.

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— A velocidade, eu saberia ao ver os dados das corridas. São fatos. É como quando você entrevista um graduado da universidade. Ele é habilidoso? Sim, passou nos exames. O que conta no fim, porém, é a atitude, e você vê, talvez, fazendo perguntas inusitadas — completou.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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