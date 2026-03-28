Leclerc se revolta na classificação do GP do Japão e detona regras da F1
O monegasco se juntou a lista dos pilotos que estão em desagrado com as novas regras
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O novo regulamento da Fórmula 1 continua gerando faíscas, e desta vez o curto-circuito foi verbal. Charles Leclerc não escondeu a indignação com o sistema de distribuição de energia dos carros atuais após conquistar a quarta posição no grid de largada em Suzuka, neste sábado (28). O piloto da Ferrari ficou a 0s627 da marca de Kimi Antonelli, a jovem promessa da Mercedes que faturou a pole position.
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Revolta no rádio
Durante o Q3, os microfones da transmissão captaram um Leclerc explosivo.
— Eu honestamente não suporto o regulamento das classificações. É uma piada do c******. Eu vou rápido nas curvas, acelero mais cedo e, fo****, perco tudo nas retas.
A questão central reside na configuração dos motores de 2026, onde a potência elétrica saltou para cerca de 500 cavalos (metade do total do carro). O desafio é que, ao atacar as curvas com agressividade, uma das maiores virtudes de Leclerc, o sistema de gerenciamento de energia acaba sendo "confundido", drenando a bateria antes do tempo e deixando o carro vulnerável nos trechos de alta velocidade.
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Talento x tecnologia
Em entrevista à emissora Canal+, o piloto explicou que a tecnologia está podando o instinto dos competidores:
— Minha maior força sempre foi arriscar tudo no Q3 para ganhar tempo. Se eu fizer isso agora, o motor se perde e eu fico sem nada nas retas. É frustrante porque, como piloto, você não tem o que fazer.
A insatisfação de Leclerc ecoa o sentimento de veteranos como Max Verstappen e Fernando Alonso, que também criticam a dependência excessiva da bateria nesta temporada. Para tentar reduzir o problema, a FIA reduziu os limites de recarga para este GP, mas a solução definitiva ainda parece distante.
Cenário para a corrida
Com a terceira posição na tabela, o monegasco se vê cercado pela eficiência da Mercedes. Ciente de que Antonelli e Russell ostentam um ritmo de prova mais consistente, Leclerc projeta uma pressão imediata na largada como única saída. O objetivo é impedir que os líderes escapem em pista livre, já que, uma vez com caminho aberto, a vantagem tecnológica dos carros da equipe alemã tornaria qualquer tentativa de perseguição "impossível".
Com o gerenciamento de bateria tornando-se o fator X da temporada, a corrida em Suzuka promete ser tanto uma disputa de braço quanto de engenharia.
GP do Japão: horário e onde assistir
DOMINGO, 29 DE MARÇO
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