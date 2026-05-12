Ex-piloto da F1 coloca em cheque amizade de Verstappen e Bortoleto

Juan Pablo Montoya questionou a conexão de Max Verstappen com Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Segundo o colombiano, o automobilismo é um esporte que exige egoísmo e não permite que se crie laços de amizade na pista. Hoje, mesmo sendo adversários no campeonato, os pilotos não estão competindo diretamente por pontos ou pelo título.

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— Quando eu corria, ao acordar de manhã, pensava em como poderia acabar com todo mundo. Nesse esporte, você precisa ser um pouco egoísta. Isso é realmente surpreendente para mim. Você olha e vê que todos são muito bons amigos e saem para jantar juntos. É por isso que o Max se sai bem. Porque ele não entra nesse jogo — disse Montoya ao "Chequered Flag".

Ao ser questionado sobre a amizade de Verstappen com Gabriel Bortoleto, o ex-piloto destacou a vontade de vitória do tetracampeão mundial. Para Montoya, caso a disputa na pista se torne direta entre os pilotos, o veterano não pensará duas vezes ao "mandar o brasileiro para as barreiras".

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— E se Bortoleto estivesse em um carro competitivo, essa amizade continuaria a mesma? Quer dizer que, quando o Max for pressionado pelo Bortoleto na pista, ele diria: "Ele é meu amigo, não vou mandá-lo para as barreiras"? Não acredito nisso — completou.

A relação com Verstappen foi se formando desde os tempos em que Bortoleto competia nas categorias de base. Com o holandês como "mentor", o piloto da Audi chegou a destacar, em entrevista ao podcast "Pitstop", que a disputa dentro da pista não interfere na amizade dos pilotos. No entanto, o brasileiro sabe que as coisas podem mudar.

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Uma possível ameaça foi analisada por Bortoleto

Teoricamente, os dois competem como rivais no Mundial de Pilotos. A fase que cada um e suas equipes atravessam, porém, ainda não os coloca em disputa direta pela taça. Essa dinâmica permite que a relação permaneça descontraída, sem que um veja o outro como uma ameaça. Se houver mudanças, Bortoleto admitiu que a relação pode não ser a mesma.

— Obviamente, estamos competindo um contra o outro agora, mas ele já conquistou tanta coisa na carreira. Não me vê como uma ameaça. Tenho certeza de que, no dia em que disputarmos um título, pode ser diferente, mas ele tem sido um bom amigo para mim nos últimos anos. Fora das pistas, a gente se diverte e isso é muito legal — concluiu o brasileiro.

A relação com Verstappen vem sendo construída desde quando Bortoleto corria nas categorias de base. Com o holandês como "mentor", o piloto da Audi destacou que a disputa dentro da pista não interfere na amizade dos pilotos.

— Eu vejo o Max um pouco como um mentor, sabe, na minha carreira, não só na F1, mas também antes, quando eu estava na F3. Ele já me ajudava muito naquela época e isso não mudou nada desde que entrei na F1. Ele continua me ajudando e respondendo a todas as minhas perguntas e dúvidas — contou Bortoleto.

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Bortoleto e Verstappen na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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