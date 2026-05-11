Não é segredo que Max Verstappen segue insatisfeito com o novo regulamento da Fórmula 1 para a temporada de 2026. Embora muitos pilotos compartilhem das críticas do holandês, nem todos concordam com o tom das declarações. Entre eles está Charles Leclerc, que chegou a elogiar algumas das mudanças implementadas para o Grande Prêmio de Miami.

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As ultrapassagens viraram tema central entre os pilotos após o GP da Austrália. Apesar do alto número de mudanças de posição, Verstappen avaliou que o novo regulamento reduziu o peso das disputas diretas e chegou a comparar a F1 ao jogo Mario Kart, ao afirmar que trocou o "simulador por um Nintendo Switch".

— O regulamento continua sendo o regulamento, e não podemos fazer uma revolução no meio do ano, mas foi um passo na direção certa. Um pouco melhor para pilotar naturalmente. Eu sempre discordei um pouco disso. Sei que sou um outsider no grid, mas sinto que, pelo menos nas disputas que tive com os carros à frente, quando você tem sistemas funcionando de maneira semelhante ao seu, as ultrapassagens são realmente boas — analisou o monegasco.

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Nem só de velocidade bruta se vive a F1. Além das curvas e zonas de ultrapassagem, os pilotos precisam trabalhar em conjunto com suas equipes para construir estratégias eficientes durante a corrida. Para Leclerc, esse aspecto mais tático não nasceu com o novo regulamento e já era uma realidade desde a introdução do DRS.

— Está um pouco mais estratégico do que no ano passado, mas o ano passado também era estratégico com o DRS. Se você queria ultrapassar em determinado ponto, precisava pensar em ter ou não o DRS e depois abrir vantagem. Não acho que tenha mudado significativamente.

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Apesar de reconhecer avanços nas mudanças implementadas pela FIA, Leclerc acredita que o regulamento ainda precisa de ajustes para tornar a pilotagem mais natural e equilibrar melhor as disputas ao longo das corridas. Algumas situações dentro do carro ainda exigem ações pouco intuitivas dos competidores.

— Ainda há formas de ajustar o sistema e otimizar melhor tudo isso. Nem sempre o que você precisa fazer dentro do carro parece natural. Então, sim, ainda existem melhorias a serem feitas — completou Leclerc.

Mudanças significativas para Miami

A Fórmula 1 promoveu mudanças importantes no regulamento de 2026 para o GP de Miami, com foco na gestão de energia dos carros. Após críticas de pilotos e equipes, a FIA reduziu a energia regenerada em voltas rápidas e ampliou a entrega de potência em momentos específicos. A medida buscava diminuir a necessidade de longos períodos de recarga durante as corridas.

Também foram criados novos limites para equilibrar desempenho entre as equipes. O ganho extra de potência terá teto padronizado, enquanto o uso do MGU-K (motor elétrico) passa a contar com restrições maiores ao longo da volta.

Outra novidade envolveu ainda as largadas. Se o carro apresentar aceleração abaixo do esperado, o sistema poderá acionar automaticamente o MGU-K para evitar perda brusca de velocidade e reduzir risco de acidentes.

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Piastri e Verstappen na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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