Novo chefe da Audi destaca importância de entender visão de Bortoleto

O novo diretor de corridas da Audi, Alan McNish, explicou como sua experiência nas pistas influencia diretamente o trabalho com Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. O dirigente afirmou que consegue compreender as situações sob a perspectiva dos pilotos, ao mesmo tempo em que mantém uma visão ampla das necessidades da equipe alemã.

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McNish assumiu o cargo antes da última rodada da Formula 1, após a saída de Jonathan Wheatley da função de chefe de equipe. Em entrevista a F1, o escocês detalhou como sua trajetória nas corridas o ajuda na nova posição.

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Relação próxima com pilotos da Audi

Segundo McNish, o conhecimento adquirido ao longo da carreira facilita a comunicação com os pilotos e ajuda na tomada de decisões dentro da equipe:

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— Definitivamente, ter experiência em corridas ajuda, porque consigo enxergar as coisas pelos olhos de Nico e Gabi. Ao mesmo tempo, também tenho a visão mais ampla do que é necessário do ponto de vista da equipe, e não apenas do piloto, afirmou.

O dirigente destacou ainda que aceitou o novo desafio por acreditar no potencial do projeto da Audi na Fórmula 1:

— Não se trata necessariamente de um cargo ou de uma descrição de função, mas de poder fazer parte de algo que impulsiona um programa adiante. No fim das contas, estamos aqui para tentar vencer, declarou.

Carreira vitoriosa no endurance

Antes de assumir cargos de liderança, McNish construiu uma carreira de destaque no automobilismo. O escocês venceu três vezes as tradicionais 24 Horas de Le Mans, sendo duas pela Audi e uma pela Porsche. Além disso, conquistou o título do FIA World Endurance Championship em 2013.

McNish também acumula vitórias nas 12 Horas de Sebring, Petit Le Mans e nos 1000 km de Silverstone, além de três títulos da American Le Mans Series.

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Passagem pela Fórmula 1 e longa ligação com a Audi

O escocês disputou uma temporada completa da Fórmula 1 em 2002, quando correu pela Toyota. Depois, trabalhou como piloto de testes e reserva em equipes como McLaren, Benetton e Renault.

McNish ressaltou que sua relação com a Audi já dura 25 anos e passou por diferentes funções dentro da montadora.

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