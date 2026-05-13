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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Mais mudanças na F1: sistema luminoso pode estrear no GP do Canadá

Proposta da FIA busca reduzir riscos causados por diferenças bruscas de velocidade

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/05/2026
12:01
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O espanhol Fernando Alonso no GP da China de Fórmula 1 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
imagem cameraO espanhol Fernando Alonso no GP da China de Fórmula 1 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)
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A Fórmula 1 avalia implementar um sistema inédito de luzes coloridas na traseira dos carros para ampliar a segurança nas pistas. A proposta prevê o uso das cores roxo, azul e amarelo como forma de indicar o nível de entrega de potência elétrica dos veículos durante as corridas.

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Segundo informações do site espanhol SoyMotor, o sistema poderia estrear já no GP do Canadá, marcado para daqui a dez dias. A medida faz parte do pacote de mudanças ligado ao regulamento técnico de 2026.

O objetivo principal é evitar acidentes provocados por diferenças bruscas de velocidade entre os carros. Em determinadas situações, um piloto pode perder potência elétrica repentinamente, reduzindo drasticamente o ritmo sem que o competidor logo atrás consiga perceber imediatamente o problema.

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Mecânicos trabalham no carro de Oscar Piastri durante o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
Mecânicos trabalham no carro de Oscar Piastri durante o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

Luzes indicariam perda de potência elétrica

A proposta prevê que as luzes sejam ativadas apenas quando o sistema híbrido não estiver entregando toda a potência disponível. Cada cor representaria um estágio diferente de perda de energia.

O sistema serviria para alertar desde pequenas reduções de carga em relação à volta anterior até casos mais severos de superclipping, situação em que a energia elétrica se esgota antes do fim da reta e provoca perda significativa de desempenho.

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Com isso, pilotos que vêm atrás teriam mais tempo para reagir a mudanças repentinas de velocidade do carro à frente, reduzindo o risco de colisões.

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Mudança integra regulamento de 2026

Atualmente, as luzes traseiras dos carros são usadas apenas em situações específicas e sempre na cor vermelha, como em condições de chuva, no pit lane ou quando um veículo apresenta problemas na pista.

Durante a pré-temporada deste ano, a equipe Aston Martin chegou a testar luzes azuis para indicar restrições no funcionamento do motor.

A categoria ainda não divulgou detalhes técnicos sobre o funcionamento definitivo do sistema, nem confirmou como cada cor será associada aos níveis de energia. A implementação segue dependendo de aprovação oficial da FIA.

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