Mais mudanças na F1: sistema luminoso pode estrear no GP do Canadá

A Fórmula 1 avalia implementar um sistema inédito de luzes coloridas na traseira dos carros para ampliar a segurança nas pistas. A proposta prevê o uso das cores roxo, azul e amarelo como forma de indicar o nível de entrega de potência elétrica dos veículos durante as corridas.

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Segundo informações do site espanhol SoyMotor, o sistema poderia estrear já no GP do Canadá, marcado para daqui a dez dias. A medida faz parte do pacote de mudanças ligado ao regulamento técnico de 2026.

O objetivo principal é evitar acidentes provocados por diferenças bruscas de velocidade entre os carros. Em determinadas situações, um piloto pode perder potência elétrica repentinamente, reduzindo drasticamente o ritmo sem que o competidor logo atrás consiga perceber imediatamente o problema.

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Mecânicos trabalham no carro de Oscar Piastri durante o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

Luzes indicariam perda de potência elétrica

A proposta prevê que as luzes sejam ativadas apenas quando o sistema híbrido não estiver entregando toda a potência disponível. Cada cor representaria um estágio diferente de perda de energia.

O sistema serviria para alertar desde pequenas reduções de carga em relação à volta anterior até casos mais severos de superclipping, situação em que a energia elétrica se esgota antes do fim da reta e provoca perda significativa de desempenho.

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Com isso, pilotos que vêm atrás teriam mais tempo para reagir a mudanças repentinas de velocidade do carro à frente, reduzindo o risco de colisões.

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Mudança integra regulamento de 2026

Atualmente, as luzes traseiras dos carros são usadas apenas em situações específicas e sempre na cor vermelha, como em condições de chuva, no pit lane ou quando um veículo apresenta problemas na pista.

Durante a pré-temporada deste ano, a equipe Aston Martin chegou a testar luzes azuis para indicar restrições no funcionamento do motor.

A categoria ainda não divulgou detalhes técnicos sobre o funcionamento definitivo do sistema, nem confirmou como cada cor será associada aos níveis de energia. A implementação segue dependendo de aprovação oficial da FIA.

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