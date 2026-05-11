A paixão dos brasileiros pela Fórmula 1 ganhará uma nova forma de imersão durante o GP de São Paulo. O piloto Gabriel Bortoleto será o centro da GB House, iniciativa que promete levar convidados para mais perto dos bastidores da principal categoria do automobilismo mundial, com acesso a experiências exclusivas dentro e fora das pistas de Interlagos.

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Desenvolvido em parceria com o irmão do piloto, Enzo Bortoleto, e pela empresa tm1 brand experience, o projeto aposta em uma proposta mais imersiva para o público da F1. O objetivo, então, é combinar hospitalidade, acesso aos bastidores e experiências exclusivas durante o fim de semana da corrida.

Instalada dentro do "Paddock Club™", a GB House funcionará como uma suíte premium voltada para convidados e parceiros, mas com diferenciais que vão além da estrutura tradicional oferecida pela Fórmula 1. Entre as atrações previstas estão visitas ao pit lane, acesso ao box da Audi, transmissões exclusivas de bastidores do piloto, além de encontros e ativações ao longo do evento.

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A iniciativa surge em um momento de alta no interesse dos brasileiros pela Fórmula 1, impulsionado principalmente pela presença de uma nova geração de pilotos nacionais na categoria. Segundo os organizadores, a proposta é oferecer ao público uma vivência mais próxima da rotina do paddock e do ambiente vivido pelos pilotos durante o GP.

A expectativa é que a experiência estreie no GP de São Paulo e possa futuramente ser levada para outras etapas da Fórmula 1 ao redor do mundo. Para Gabriel Bortoleto, o projeto busca ampliar a conexão entre os fãs e o esporte.

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— É muito especial representar o Brasil na Fórmula 1 em um momento em que o interesse pelo esporte também está crescendo. A GB House nasce como uma forma de aproximar ainda mais as pessoas desse universo, mostrando um pouco do que acontece além da pista — afirmou o piloto.

➡️ Binotto conta bastidores da contratação de Gabriel Bortoleto na F1

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Piastri e Verstappen na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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