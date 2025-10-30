Antes do GP de São Paulo, Gabriel Bortoleto vai à pista pela F1

Gabriel Bortoleto voltou à pista do Circuito Hermanos Rodríguez na última terça-feira (28), após terminar a etapa do México na 10ª posição. O brasileiro pilotou um "carro mula", protótipo inspirado no atual C45 da Sauber. A ação faz parte de testes de desenvolvimento dos pneus realizados pela Pirelli ao longo deste ano, visando melhoras para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No período da manhã, Bortoleto teve a oportunidade de experimentar todos os tipos de pneus disponíveis, desde os mais macios até os mais duros. À tarde, as melhores opções observadas pela manhã foram testadas em voltas longas, chegando até 15. O objetivo da Pirelli é entender as diferenças de cada pneu de acordo com tempos por volta.

No total, o brasileiro completou 136 voltas, somando 585,344 quilômetros. O melhor tempo de Bortoleto foi de 1min19s089, na volta 45. Na quarta-feira (29), o teste foi realizado com Valtteri Botas, em um carro baseado no Mercedes W15 do ano passado. O finlandês totalizou 112 voltas.

continua após a publicidade

Após a última corrida do ano, em Abu Dhabi, a Pirelli realiza seus últimos testes para a temporada 2026, com todas as equipes convidadas. A sessão acontece no dia 9 de dezembro.

Próxima etapa da Fórmula 1

A corrida do GP de São Paulo, a 21ª da temporada, acontece no próximo domingo (2). Na última etapa, realizada no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, Gabriel Bortoleto largou na 16ª posição e terminou como o 10º colocado. O líder foi Lando Norris, da McLaren, que ultrapassou o companheiro Oscar Piastri no campeonato de pilotos.

continua após a publicidade

➡️ F1: GP de São Paulo terá arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Paris