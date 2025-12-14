Dirigentes da Fórmula 1 (F1) visitaram Barranquilla, na Colômbia, com o intuito de analisar a viabilidade da criação de um Grande Prêmio (GP) na cidade. A confirmação da visita foi anunciada pelo prefeito Alejandro Char, que se mostrou empolgado com a possibilidade, dizendo que estão "no caminho certo" e que encontrarão uma maneira para que a proposta se concretize, ao jornal El Heraldo.

continua após a publicidade

Char afirmou que já há o projeto de um circuito, que seria ao lado do rio Magdalena – o maior da Colômbia. Um dos destaques da pista seria um trecho ao longo do calçadão à beira-mar de Barranquilla, onde está localizada uma estátua da cantora Shakira, natural da cidade. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda não se manifestou sobre as declarações.

Esse não é um desejo recente do país: há anos, o principal município da costa colombiana tenta garantir a aprovação para sediar uma corrida da Fórmula 1. Caso se confirme, o GP da Colômbia (Barranquilla) seria a terceira etapa em terras latinoamericanas, juntando-se aos GP do Brasil (São Paulo) e GP do México (Cidade do México).

continua após a publicidade

Em 2022, Barranquilla recebeu o CEO da F1, Stefano Domenicali, e esteve perto de receber a aprovação, mas o projeto não se concretizou – o então prefeito da cidade, Jaime Pumarejo, disse que não teve o apoio de Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Pouco depois, o ex-piloto colombiano Juan Pablo Montoya – que atuou como mediador nas negociações – disse que faltou apenas "uma assinatura" para a realização do Grande Prêmio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico