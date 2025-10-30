F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

O único piloto brasileiro na Fórmula 1 na atualidade, Gabriel Bortoleto, presenteou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com um de seus capacetes de corrida autografado. O piloto ainda não está no Brasil, mas chega ainda essa semana para o GP de São Paulo, em Interlagos, nos dias 8 e 9 de novembro. Veja o vídeo!

Este é o primeiro ano de Bortoleto na Fórmula 1, sendo o primeiro brasileiro na categoria desde 2017. O piloto da Sauber terminou na 10ª posição no GP do México, ficando na 19ª colocação na tabela geral.

Ricardo Nunes recebe capacete autografado por Gabriel Bortoleto durante coletiva da Fórmula 1 (Foto: Isabella Zuppo)

Novidades no GP de São Paulo

Em 2024, Interlagos sofreu com alguns problemas, como filas muito longas e mudança de programação de última hora devido à chuva forte na madrugada anterior ao dia da corrida. Algumas pessoas chegaram a ficar cerca de três horas na fila para entrar na arquibancada.

Para este ano, o CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, apresentou as principais mudanças e melhorias feitas no autódromo para o acesso do público durante a coletiva pré-corrida, nesta quinta-feira (29).

Para chegar ao local da corrida, o empresário indica utilizar o transporte público até a estação Autódromo, na linha 9-Esmeralda. A caminhada até a entrada terá policiamento reforçado. Os portões deste ano serão maiores, e o número de pessoas para auxiliar também será ampliado. Além disso, Alan comentou que aqueles com meia-entrada devem realizar a validação antes de entrar, para facilitar o processo.

Por fim, as arquibancadas externas vieram diretamente de Paris, utilizadas nos Jogos Olímpicos de 2024 e o cantor de sertanejo, Thiaguinho, será o responsável por cantar o hino nacional no dia da corrida.