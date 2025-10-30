F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo
O único piloto brasileiro na Fórmula 1 na atualidade, Gabriel Bortoleto, presenteou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com um de seus capacetes de corrida autografado. O piloto ainda não está no Brasil, mas chega ainda essa semana para o GP de São Paulo, em Interlagos, nos dias 8 e 9 de novembro. Veja o vídeo!
Este é o primeiro ano de Bortoleto na Fórmula 1, sendo o primeiro brasileiro na categoria desde 2017. O piloto da Sauber terminou na 10ª posição no GP do México, ficando na 19ª colocação na tabela geral.
Novidades no GP de São Paulo
Em 2024, Interlagos sofreu com alguns problemas, como filas muito longas e mudança de programação de última hora devido à chuva forte na madrugada anterior ao dia da corrida. Algumas pessoas chegaram a ficar cerca de três horas na fila para entrar na arquibancada.
Para este ano, o CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, apresentou as principais mudanças e melhorias feitas no autódromo para o acesso do público durante a coletiva pré-corrida, nesta quinta-feira (29).
Para chegar ao local da corrida, o empresário indica utilizar o transporte público até a estação Autódromo, na linha 9-Esmeralda. A caminhada até a entrada terá policiamento reforçado. Os portões deste ano serão maiores, e o número de pessoas para auxiliar também será ampliado. Além disso, Alan comentou que aqueles com meia-entrada devem realizar a validação antes de entrar, para facilitar o processo.
Por fim, as arquibancadas externas vieram diretamente de Paris, utilizadas nos Jogos Olímpicos de 2024 e o cantor de sertanejo, Thiaguinho, será o responsável por cantar o hino nacional no dia da corrida.
