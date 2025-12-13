FIA aprova mudanças nos regulamentos da F1 para 2026 e 2027

O Conselho Mundial de esporte a motor da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) chancelou alterações significativas nos regulamentos da Fórmula 1 para as temporadas de 2026 e 2027. A decisão, tomada nesta semana em Uzbequistão, visa otimizar a operação das equipes, preparar a categoria para a nova era de carros e motores e ajustar a participação de pilotos de outras categorias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre as novidades, destaca-se a redução da pré-temporada. Embora 2026, ano da estreia dos novos carros e unidades de potência, conte com três semanas de testes, a F1 voltará a ter apenas uma rodada de atividades em 2027. Desde 2023, a categoria adota um formato enxuto de apenas três dias de testes.

➡️ Vídeo: Honda apresenta a 'trilha sonora' para 2026 da F1, e fãs reagem

➡️ F1: Hamilton atinge marca cruel na Ferrari

➡️ Nova equipe de Fórmula 1 anuncia cerveja alemã como patrocinadora

continua após a publicidade

Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

Outras mudanças importantes:

Ajustes na Sprint: Nos fins de semana com corrida sprint, a sessão de treino livre de 60 minutos que antecede a classificação poderá ser estendida em caso de interrupção por bandeira vermelha, a partir de 2026.

Nos fins de semana com corrida sprint, a sessão de treino livre de 60 minutos que antecede a classificação poderá ser estendida em caso de interrupção por bandeira vermelha, a partir de 2026. Aumento de Pessoal: O limite de pessoal operacional das equipes foi provisoriamente elevado para 60 pessoas, buscando garantir que as escuderias possam operar com eficácia a nova geração de carros.

O limite de pessoal operacional das equipes foi provisoriamente elevado para 60 pessoas, buscando garantir que as escuderias possam operar com eficácia a nova geração de carros. Simplificação Técnica: Houve simplificação nos procedimentos de paralisação e retomada das corridas. Além disso, a limitação no uso de pneus de pista seca durante classificações sprint será mantida mesmo em condições de chuva.

Nova Seção Regulatória: Aprovou-se a criação da seção "Provisões Regulatórias Gerais" para evitar contradições e garantir maior consistência entre os regulamentos.

➡️ Lewis Hamilton tece críticas à Ferrari e faz sugestões para F1 2026

➡️ Hamilton reflete sobre aposentadoria da F1: 'Preocupação com o sonho'

continua após a publicidade

Mais pontos para a IndyCar:

O sistema de pontuação para a Superlicença, documento fundamental para um piloto competir na F1, sofreu uma atualização crucial que beneficia competidores da IndyCar. O campeão da categoria americana mantém os 40 pontos, enquanto o vice-campeão passa a somar 30. O terceiro colocado receberá 25, o quarto 20, o quinto 15, o sexto 10, o sétimo 8, o oitavo 6 e o nono 3 pontos. Para obter a Superlicença, a FIA considera os resultados das três últimas temporadas em diversas categorias do automobilismo.

Helio Castroneves em ação na Indy 500 (Foto: Penske Entertainment)

A temporada 2026 da Fórmula 1 está programada para começar em 8 de março, com 24 etapas no calendário. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, está marcado para o período de 6 a 8 de novembro.