F1: Thiaguinho é escolhido para cantar o Hino Nacional no GP de São Paulo
Confira a programção da corrida!
O cantor brasileiro Thiaguinho foi escolhido para cantar o Hino Nacional no GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. O evento tradicional do automobilismo busca misturar o esporte com música e entretenimento.
Além de cantar o hino, Thiaguinho também vai participar da fanzone no domingo (9), que contará com shows e apresentações da Porsche Cup, da F4 e do Grand Prix Sunset, com Toni Garrido. Em 2024, o cantor sertanejo Daniel foi o responsável pelo hino, acompanhado por violeiros. Em 2023, Ludmilla foi a escolhida, e em 2022, a cantora pop Iza realizou a abertura.
Programação do GP de São Paulo
Sexta-feira (7/11)
- 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
- 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
- 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
- 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
- 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
- 14h10 | Felipe Drugovich
- 14h20 | Valtteri Bottas
- 14h30 | Pilotos F4
- 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
- 17h30 | Show Seu Jorge
Sábado (8/11)
- 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
- 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
- 9h55 | DJ Admin
- 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
- 12h00 | Show PH
- 14h05 | DJ Eme
- 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
- 17h00 | Show Matheus e Kauan
Domingo (9/11)
- 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
- 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
- 16h15 | Show Thiaguinho
