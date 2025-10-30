menu hamburguer
F1: Thiaguinho é escolhido para cantar o Hino Nacional no GP de São Paulo

Confira a programção da corrida!

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 30/10/2025
15:37
Atualizado há 1 minutos
O cantor Thiaguinho (Foto: Reprodução)
imagem cameraO cantor Thiaguinho (Foto: Reprodução)
O cantor brasileiro Thiaguinho foi escolhido para cantar o Hino Nacional no GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. O evento tradicional do automobilismo busca misturar o esporte com música e entretenimento.

Além de cantar o hino, Thiaguinho também vai participar da fanzone no domingo (9), que contará com shows e apresentações da Porsche Cup, da F4 e do Grand Prix Sunset, com Toni Garrido. Em 2024, o cantor sertanejo Daniel foi o responsável pelo hino, acompanhado por violeiros. Em 2023, Ludmilla foi a escolhida, e em 2022, a cantora pop Iza realizou a abertura.

Programação do GP de São Paulo

Sexta-feira (7/11)

  • 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
  • 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
  • 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
  • 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
  • 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
  • 14h10 | Felipe Drugovich
  • 14h20 | Valtteri Bottas
  • 14h30 | Pilotos F4
  • 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
  • 17h30 | Show Seu Jorge

Sábado (8/11)

  • 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
  • 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
  • 9h55 | DJ Admin
  • 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
  • 12h00 | Show PH
  • 14h05 | DJ Eme
  • 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
  • 17h00 | Show Matheus e Kauan

Domingo (9/11)

  • 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
  • 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
  • 16h15 | Show Thiaguinho

