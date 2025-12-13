Oscar Piastri, piloto australiano da McLaren, expressou confiança na manutenção do tratamento igualitário dentro da equipe para a temporada 2026, apesar de seu companheiro, Lando Norris, ter conquistado o título mundial de Fórmula 1 em 2025. A declaração foi dada após o GP de Abu Dhabi, no último domingo (8), que encerrou o campeonato com Piastri na terceira posição geral.

— Não, eu não acho que vai mudar alguma coisa. Para mim, obviamente ele teve uma grande temporada neste ano e mereceu ser campeão, mas ele ainda é o Lando Norris. Não é como se ele tivesse virado o Super-Homem. Então, acho que as coisas não vão mudar com isso — afirmou o australiano.

A política de não privilegiar nenhum piloto é um dos pilares da McLaren, campeã de construtores em 2025. A equipe adota as chamadas "regras papaia", que permitem a livre disputa por posições na pista, desde que os pilotos evitem acidentes e priorizem o resultado geral.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Saldo positivo da equipe

Piastri destacou que a competição interna foi benéfica para ambos. "Acho que é um testemunho da forma como competimos. Não é fácil lutar tanto pelo campeonato de construtores quanto pelo de pilotos com dois pilotos muito equilibrados. Mas, no fim das contas, esse é um problema que sabíamos que teríamos. Acho que há muitas coisas boas que surgem disso. Sim, há momentos difíceis e tensão às vezes, mas tanto o Lando quanto eu nos tornamos pilotos melhores por nos levarmos ao limite um ao outro", analisou.

Apesar de momentos de tensão, como no Canadá, onde Norris assumiu a responsabilidade por acertar a traseira de Piastri, ou na Itália, após um polêmico pedido de troca de posição, o piloto de 24 anos reforçou sua convicção na imparcialidade da escuderia.

A temporada deste ano terminou com Norris somando 423 pontos, contra 410 de Piastri. O australiano finalizou o GP de Abu Dhabi na segunda posição, atrás apenas de Max Verstappen.

A Fórmula 1 2026 está programada para começar em 8 de março, com 24 etapas no calendário. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, está marcado para o período de 6 a 8 de novembro.