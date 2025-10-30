F1: GP de São Paulo terá arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Paris

Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (30) pré GP de São Paulo, que será realizado no Autódromo Interlagos, entre os dias 7,8 e 9 de novembro, o CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, anunciou algumas novidades para esta temporada.

A principal preocupação da organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2025 era o acesso do público, um ponto crítico na edição anterior, que sofreu com filas longas e problemas logísticos. Em 2024, Interlagos enfrentou transtornos, incluindo a lotação das arquibancadas e a mudança de programação devido à chuva forte. Alguns fãs chegaram a esperar cerca de três horas para entrar no autódromo.

Para solucionar este problema, o CEO do GP São Paulo, Alan Adler, confirmou uma série de melhorias focadas na fluidez e segurança do público:

— É um grande desafio. A gente sabe que essa é uma das coisas que temos que melhorar a cada ano. Temos trabalhado muito para incentivar a mobilidade através do transporte público. Ampliaremos os portões e estamos colocando 60% a mais de catracas para receber as pessoas e facilitar o ingresso no autódromo — disse Adler.

A prefeitura de São Paulo também realizou uma série de obras e a estrutura do evento ganhou um reforço internacional: foram utilizadas arquibancadas vindas diretamente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para aumentar a capacidade do público.

O Portão G, também sofreu uma mudança de posição e, agora, fica ao lado da fanzone. O acesso para a área R será através de dois portões e, por último, houve um reposicionamento do portão H.

Quando se fala de quantidade de público, o interesse pela corrida é crescente. Segundo dados apresentados na coletiva, os ingressos para esta temporada já estão esgotados, e na última quarta-feira, mais 1.200 tickets foram disponibilizados e esgotaram em menos de um minuto, com mais de 30 mil pessoas na fila online. No ano passado, o evento registrou um público de quase 300 mil pessoas circulando ao longo dos três dias.

O troféu

Pela primeira vez, o design dos troféus ficaram nas mãos dos cediadores das corridas. Portanto, o campeão desta edição, sairá com um troféu único e que carrega um significado especial.

-Contratamos um estúdio para fazer todo o design e conceito e foi finalizado pelo Cid Mosca, o Alan Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton. O troféu remete a diversas questões de brasilidade. Tem dez camadas e lembra o Mouros da Vitória, o Banco do Piramá. Se você olha ele de cima, são doze peças, em uma ideia de disputa contra o tempo. Então, fala de brasilidade, de Fórmula 1 e de tempo - explicou o responsável pelo design do projeto.

Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)

Programação da Fanzone do GP de São Paulo de F1

Sexta-feira (7/11)

9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber

10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo

10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica

11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos

13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull

14h10 | Felipe Drugovich

14h20 | Valtteri Bottas

14h30 | Pilotos F4

15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus

17h30 | Show Seu Jorge

Sábado (8/11)

8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine

9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre

| Papo de Grid: Bruninha Alexandre 9h55 | DJ Admin

| DJ Admin 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa

| Papo de Grid: Felipe Massa 12h00 | Show PH

| Show PH 14h05 | DJ Eme

| DJ Eme 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto

| Papo de Grid: Luis Ernesto 17h00 | Show Matheus e Kauan

Domingo (9/11)