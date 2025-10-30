menu hamburguer
F1: GP de São Paulo terá arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Paris

Saiba sobre as novidades, o troféu e a programação do evento

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 30/10/2025
15:05
Atualizado há 1 minutos
Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)
Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)
Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (30) pré GP de São Paulo, que será realizado no Autódromo Interlagos, entre os dias 7,8 e 9 de novembro, o CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, anunciou algumas novidades para esta temporada.

A principal preocupação da organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2025 era o acesso do público, um ponto crítico na edição anterior, que sofreu com filas longas e problemas logísticos. Em 2024, Interlagos enfrentou transtornos, incluindo a lotação das arquibancadas e a mudança de programação devido à chuva forte. Alguns fãs chegaram a esperar cerca de três horas para entrar no autódromo.

Para solucionar este problema, o CEO do GP São Paulo, Alan Adler, confirmou uma série de melhorias focadas na fluidez e segurança do público:

— É um grande desafio. A gente sabe que essa é uma das coisas que temos que melhorar a cada ano. Temos trabalhado muito para incentivar a mobilidade através do transporte público. Ampliaremos os portões e estamos colocando 60% a mais de catracas para receber as pessoas e facilitar o ingresso no autódromo — disse Adler.

A prefeitura de São Paulo também realizou uma série de obras e a estrutura do evento ganhou um reforço internacional: foram utilizadas arquibancadas vindas diretamente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para aumentar a capacidade do público.

O Portão G, também sofreu uma mudança de posição e, agora, fica ao lado da fanzone. O acesso para a área R será através de dois portões e, por último, houve um reposicionamento do portão H.

➡️F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Quando se fala de quantidade de público, o interesse pela corrida é crescente. Segundo dados apresentados na coletiva, os ingressos para esta temporada já estão esgotados, e na última quarta-feira, mais 1.200 tickets foram disponibilizados e esgotaram em menos de um minuto, com mais de 30 mil pessoas na fila online. No ano passado, o evento registrou um público de quase 300 mil pessoas circulando ao longo dos três dias.

O troféu

Pela primeira vez, o design dos troféus ficaram nas mãos dos cediadores das corridas. Portanto, o campeão desta edição, sairá com um troféu único e que carrega um significado especial.

-Contratamos um estúdio para fazer todo o design e conceito e foi finalizado pelo Cid Mosca, o Alan Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton. O troféu remete a diversas questões de brasilidade. Tem dez camadas e lembra o Mouros da Vitória, o Banco do Piramá. Se você olha ele de cima, são doze peças, em uma ideia de disputa contra o tempo. Então, fala de brasilidade, de Fórmula 1 e de tempo - explicou o responsável pelo design do projeto.

Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)
Troféu GP de São Paulo (Foto: Isabella Zuppo)

Programação da Fanzone do GP de São Paulo de F1

Sexta-feira (7/11)

  • 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
  • 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
  • 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
  • 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
  • 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
  • 14h10 | Felipe Drugovich
  • 14h20 | Valtteri Bottas
  • 14h30 | Pilotos F4
  • 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
  • 17h30 | Show Seu Jorge

Sábado (8/11)

  • 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
  • 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
  • 9h55 | DJ Admin
  • 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
  • 12h00 | Show PH
  • 14h05 | DJ Eme
  • 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
  • 17h00 | Show Matheus e Kauan

Domingo (9/11)

  • 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
  • 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
  • 16h15 | Show Thiaguinho

