F1: GP de São Paulo terá arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Paris
Saiba sobre as novidades, o troféu e a programação do evento
- Matéria
- Mais Notícias
Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira (30) pré GP de São Paulo, que será realizado no Autódromo Interlagos, entre os dias 7,8 e 9 de novembro, o CEO do GP São Paulo de Fórmula 1, Alan Adler, anunciou algumas novidades para esta temporada.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A principal preocupação da organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 em 2025 era o acesso do público, um ponto crítico na edição anterior, que sofreu com filas longas e problemas logísticos. Em 2024, Interlagos enfrentou transtornos, incluindo a lotação das arquibancadas e a mudança de programação devido à chuva forte. Alguns fãs chegaram a esperar cerca de três horas para entrar no autódromo.
Para solucionar este problema, o CEO do GP São Paulo, Alan Adler, confirmou uma série de melhorias focadas na fluidez e segurança do público:
— É um grande desafio. A gente sabe que essa é uma das coisas que temos que melhorar a cada ano. Temos trabalhado muito para incentivar a mobilidade através do transporte público. Ampliaremos os portões e estamos colocando 60% a mais de catracas para receber as pessoas e facilitar o ingresso no autódromo — disse Adler.
A prefeitura de São Paulo também realizou uma série de obras e a estrutura do evento ganhou um reforço internacional: foram utilizadas arquibancadas vindas diretamente dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para aumentar a capacidade do público.
O Portão G, também sofreu uma mudança de posição e, agora, fica ao lado da fanzone. O acesso para a área R será através de dois portões e, por último, houve um reposicionamento do portão H.
➡️F1: Bortoleto presenteia Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo
Quando se fala de quantidade de público, o interesse pela corrida é crescente. Segundo dados apresentados na coletiva, os ingressos para esta temporada já estão esgotados, e na última quarta-feira, mais 1.200 tickets foram disponibilizados e esgotaram em menos de um minuto, com mais de 30 mil pessoas na fila online. No ano passado, o evento registrou um público de quase 300 mil pessoas circulando ao longo dos três dias.
O troféu
Pela primeira vez, o design dos troféus ficaram nas mãos dos cediadores das corridas. Portanto, o campeão desta edição, sairá com um troféu único e que carrega um significado especial.
-Contratamos um estúdio para fazer todo o design e conceito e foi finalizado pelo Cid Mosca, o Alan Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton. O troféu remete a diversas questões de brasilidade. Tem dez camadas e lembra o Mouros da Vitória, o Banco do Piramá. Se você olha ele de cima, são doze peças, em uma ideia de disputa contra o tempo. Então, fala de brasilidade, de Fórmula 1 e de tempo - explicou o responsável pelo design do projeto.
Programação da Fanzone do GP de São Paulo de F1
Sexta-feira (7/11)
- 9h20 - 10h | Drivers' Engagement Red Bull, McLaren e Williams, Sauber
- 10h25 | Papo de Grid: Mulheres no automobilismo
- 10h45 | Apresentação Ginástica Rítmica
- 11h20 | Papo de Grid: Gerson Campos
- 13h40 | Laurent Mekies - Chefe de Equipe Red Bull
- 14h10 | Felipe Drugovich
- 14h20 | Valtteri Bottas
- 14h30 | Pilotos F4
- 15h15 | Papo de Grid: Cecilia e Matheus
- 17h30 | Show Seu Jorge
Sábado (8/11)
- 8h35 - 9h | Drivers' Engagement Mercedes, Haas e Alpine
- 9h05 | Papo de Grid: Bruninha Alexandre
- 9h55 | DJ Admin
- 11h40 | Papo de Grid: Felipe Massa
- 12h00 | Show PH
- 14h05 | DJ Eme
- 14h45 | Papo de Grid: Luis Ernesto
- 17h00 | Show Matheus e Kauan
Domingo (9/11)
- 10h40 | Papo de Grid: Luciano Burti
- 11h40 | Papo de Grid: Rubinho e Fefo Barrichello
- 16h15 | Show Thiaguinho
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias