Campeão da F1, Lando Norris 'escapa' de multa da FIA; entenda

Lando Norris, o atual campeão da Fórmula 1 (F1), "se livrou" de uma multa da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), disse o presidente Mohammed ben Sulayem. Durante a cerimônia de premiação da federação, na última sexta-feira (12), o dirigente brincou que deveria aplicar uma multa de cinco mil euros (cerca de 31 mil reais, na cotação atual) ao piloto por ter xingado em seu discurso de aceitação do troféu.

Em evento no Uzbequistão, Mohammed disse que havia pensado em multar Norris pelo palavrão usado na fala, mas que ele deveria, em vez disso, usar o valor para arrumar o cabelo – pois havia acabado de mexer na cabeça do inglês.

— Primeiro, eu ia multá-lo em cinco mil euros por xingar, mas agora acho que você precisa mais desse dinheiro depois que baguncei seu cabelo — disse o presidente da FIA a Lando Norris, em tom descontraído.

Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

🏆 Como foi o GP de Abu Dhabi de F1, que deu o título ao Lando Norris?

Texto de Kauhan Fiaux

A largada foi tranquila e conforme o esperado. Lando Norris não atacou ninguém, apenas se defendeu de Oscar Piastri. Ainda na primeira volta, Piastri aplicou uma ultrapassagem no britânico. Com isso, a segunda volta foi aberta com Verstappen na liderança, Piastri em segundo e Norris em terceiro. A ultrapassagem entre os pilotos da McLaren foi uma clara estratégia da equipe para pressionar Verstappen.

Depois, Charles Leclerc começou a ameaçar Norris. A situação era um pouco preocupante, já que um quarto lugar do britânico daria o título a Verstappen, que liderava. Na estratégia da equipe, a McLaren mandou Piastri desgastar Verstappen.

Na volta de 17, a McLaren aproveitou o embalo de outras equipes e chamou Norris para os boxes. Ele voltou em nono e começou a escalar o grid. Chegando na quarta posição, o britânico tinha Yuki Tsunoda, companheiro de Verstappen, na frente. Aí o caminho ficou mais difícil para Norris.

A ultrapassagem veio com um "zig-zag" de Yuki Tsunoda. Com isso, Norris passou pelo limite de pista. A FIA investigou a ação e deu cinco segundos de punição para o japonês. Os comissários concluíram não haver ação necessária para Norris.

Quando Verstappen parou, Piastri passou a liderar e a ser vice no campeonato. O piloto da McLaren foi o último postulante a trocar os pneus. Piastri voltou dos boxes com a segunda posição. Desde então, a corrida ficou assim: Verstappen, Piastri e Norris. Foi uma conquista segura de Lando Norris.

No meio do pelotão, Lewis Hamilton fez uma boa corrida. Ele conseguiu oito posições, largando da 16ª posição.