Vídeo: Honda apresenta a 'trilha sonora' para 2026 da F1, e fãs reagem

Para a temporada de 2026 da Fórmula 1, a Honda deixará de produzir os motores da Red Bull, mas seguirá na Aston Martin. E, nesta sexta-feira (12), a montadora japonesa apresentou a 'trilha sonora' para o próximo ano.

No X, ao compartilhar o vídeo, a Honda escreveu 'Um presente de Natal antecipado'.

Entre as muitas reações de internautas, um deles escreveu:



'O som da esperança, do retorno para onde éramos felizes'

Outro fez uma referência ao bicampeão mundial, que faz parte da equipe :



'Você quer dizer o som do Alonso campeão do mundo em 2026? Vamos, Fernando'

Teve, também, um torcedor que relembrou o tricampeão mundial Ayrton Senna, em uma imagem de braços abertos com a seguinte frase: 'Absolute Cinema'.

Abaixo, uma das reações:





Com motor Honda, Alonso ficou em 10º



Em 2025, Alonso, mais velho piloto em atividade na principal modalidade do automobilismo, aos 44 anos, terminou apenas na décima colocação, com 56 pontos. Seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, terminou bem atrás, em 16º, com 33.

Campeão do mundo em 2005 e 2006, o piloto espanhol recebeu uma bengala de presente de Nico Hulkenberg no tradicional Amigo Secreto de Natal da Fórmula-1. Veja no vídeo abaixo:





Na temporada que terminou há cinco dias, a Aston Martin não pontuou em nada menos que 11 Grandes Prêmios, em Las Vegas, México, Azerbaijão, Ímola, Bélgica, Mônaco, Emilia-Romagna, Arábia Saudita, Bahrein e Japão.