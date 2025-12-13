Lance em Flamengo x Pyramids enlouquece torcedores: 'Meu Deus'

Flamengo e Pyramids estão se enfrentando, na tarde deste sábado (13), em jogo que vale vaga na final do Mundial contra o Paris Saint Germain. No primeiro tempo, um lance enlouqueceu muitos torcedores nas redes sociais.

Logo no começo da partida, Carrascal rolou para Gonzalo Plata, na ponta, e o equatoriano cruzou na área. Depois de um leve desvio no goleiro, a bola sobrou para Everton Cebolinha, que chegou fuzilando. O jogador ia abrir o placar em Flamengo x Pyramids, mas a bola explodiu em um zagueiro do time egípicio em cima da linha.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Rubro-Negro ficaram enlouquecidos com o lance de perigo. Veja a jogada em Flamengo x Pyramids abaixo:

Estádio do jogo entre Flamengo e Pyramids, pelo Mundial (Foto: Divulgação)

Veja o lance e a repercussão

Escalação do Flamengo contra o Pyramids

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Pyramids neste sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, pela Copa Challenger — a semifinal da Copa Intercontinental. O técnico Filipe Luís promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Cruz Azul na última quarta-feira (10).

Na defesa, Léo Ortiz volta ao banco de reservas rubro-negro após retorna de lesão no duelo com os mexicanos. Assim, Danilo assume o lugar do camisa 3 e faz dupla com Léo Pereira na zaga. Nas laterais, Varela e Alex Sandro foram mantidos.

No meio-campo, sem mudanças do Flamengo contra o Pyramids: Jorginho joga ao lado de Erick Pulgar, e Arrascaeta é mantido como homem mais avançado do setor. No ataque, Carrascal segue na ponta-direita, enquanto Gonzalo Plata e Everton Cebolinha são novidades; Pedro é opção no banco do Flamengo e pode ganhar minutos, assim como Bruno Henrique e Samuel Lino.

Desta forma, a escalação do Flamengo para pegar o Pyramids: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.