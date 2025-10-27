F1: Liderança de Norris relembra polêmica da McLaren na Itália; entenda

Neste domingo (26), Lando Norris venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Com o resultado, o britânico ultrapassou Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, no campeonato de pilotos. No entanto, caso uma atitude polêmica da equipe não tivesse sido tomada no GP da Itália, a classificação, hoje, poderia ser outra.

Na corrida de Monza, Piastri, então líder do Mundial de Pilotos, teve que "devolver" a segunda posição para Norris, como parte da estratégia da McLaren após um pit stop demorado. Com isso, o australiano, no terceiro lugar, saiu da prova com 15 pontos ganhos, ao invés de 18. Assim, Piastri ficou com 31 pontos a mais que o segundo colocado, Norris, no campeonato de pilotos. Caso as posições não tivessem sido alteradas, a diferença, à época, seria de 37.

Ao final do GP do México, Norris foi perguntado se "devolveria" esses três pontos para seu companheiro de equipe. O britânico riu e respondeu que "mereceu ficar na frente em Monza". Veja no vídeo abaixo:

Com a liderança no México, Norris chegou a 357 pontos, apenas um a mais que Piastri. O ex-líder terminou a corrida deste domingo (26) na quinta posição, somando 10 pontos, enquanto seu companheiro levou 25.

Relembre o ocorrido

O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1) aconteceu no início de setembro, com vitória de Max Verstappen. Na etapa, entre as voltas 45 e 46, a McLaren decidiu parar primeiro o piloto Oscar Piastri, que estava atrás, e depois, Lando Norris, que ocupava a segunda colocação. Porém, Norris perdeu cerca de 6 segundos no pit stop e foi ultrapassado pelo seu companheiro, Piastri.

No entanto, pouco antes da parada de Piastri, o time havia assegurado a Norris que ele não perderia a segunda posição. Com isso, o australiano teve que ceder espaço, terminando a corrida no terceiro lugar e acumulando 15 pontos, ao invés de 18.

Oscar Piastri no GP do México (Foto: Yuri Cortez/ AFP)

A McLaren postergou a parada dos dois para os pilotos chegarem ao fim da corrida com pneus vazios, após Max Verstappen, o primeiro colocado, ter trocado os pneus médios pelos duros.

