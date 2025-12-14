menu hamburguer
Fórmula 1

Saiba por que o campeão da F1 não recebe o troféu na última corrida

Norris recebeu o troféu cinco dias após a conquista

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
16:30
Premiação FIA Awards (Foto: Gregory Lenormand / FIA)
imagem cameraPremiação FIA Awards (Foto: Gregory Lenormand / FIA)
O campeão mundial da Fórmula 1 (F1) não pode comemorar com o troféu na mesma corrida em que conquistou o título. Na tradição da categoria, a entrega é feita dias depois, em uma festa de gala da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), sem os macacões das equipes e, claro, sem a emoção momentos após ser campeão mundial.

Neste ano, por exemplo, Lando Norris conquistou a taça no domingo, 7 de dezembro, e só pôde tocar de fato nela cinco dias depois, em uma premiação da FIA Awards, em Tashkent, no Uzbequistão. Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, do "UOL" a FIA usa a estratégia de segurar o troféu para não esvaziar a sua cerimônia oficial.

Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)
Lando Norris é campeão da F1 (Foto: Giuseppe CACACE / POOL / AFP)

A cerimônia FIA Awards premia os campeões de todas as categorias chanceladas pela entidade. Neste ano, por exemplo, Rafael Câmara venceu a categoria de estreante do ano por conta da campanha que fez na Fórmula 3.

Além de Lando Norris, a McLaren recebeu o troféu do título de construtores da categoria. Oscar Piastri recebeu o troféu de terceiro colocado. Enquanto isso, Max Verstappen estava doente e não compareceu à entrega da taça de vice-campeão da categoria.

Campeões premiados no FIA Awards

Com base no documento fornecido, aqui está a lista completa dos vencedores do FIA Awards 2025, organizados por campeonato:

FIA Formula 1 World Championship

  • Piloto Campeão: Lando Norris
  • Construtor Campeão: McLaren

FIA World Rally Championship (WRC)

  • Piloto e Copiloto Campeões: Sébastien Ogier & Vincent Landais
  • Fabricante Campeão: Toyota Gazoo Racing WRT

FIA World Endurance Championship (WEC)

  • Pilotos Campeões (Hypercar): Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado
  • Fabricante Campeão (Hypercar): Ferrari

ABB FIA Formula E World Championship

  • Piloto Campeão: Oliver Rowland
  • Equipe Campeã: TAG Heuer Porsche Formula E Team
  • Fabricante Campeão: Porsche

FIA World Rally-Raid Championship (W2RC)

  • Piloto Campeão: Lucas Moraes
  • Navegador Campeão: Édouard Boulanger
  • Fabricante Campeão: Toyota Gazoo Racing

FIA World Rallycross Championship (World RX)

  • Piloto Campeão: Johan Kristoffersson
  • Equipe Campeã: Kristoffersson Motorsport

FIA Karting World Championship

  • Campeão Mundial (Categoria OK): Thibaut Ramaekers
  • Campeão Mundial (Categoria OK-Junior): Noah Baglin
  • Campeão Mundial (Categoria KZ): Senna van Walstijn

