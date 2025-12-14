Saiba por que o campeão da F1 não recebe o troféu na última corrida
Norris recebeu o troféu cinco dias após a conquista
O campeão mundial da Fórmula 1 (F1) não pode comemorar com o troféu na mesma corrida em que conquistou o título. Na tradição da categoria, a entrega é feita dias depois, em uma festa de gala da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), sem os macacões das equipes e, claro, sem a emoção momentos após ser campeão mundial.
Neste ano, por exemplo, Lando Norris conquistou a taça no domingo, 7 de dezembro, e só pôde tocar de fato nela cinco dias depois, em uma premiação da FIA Awards, em Tashkent, no Uzbequistão. Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, do "UOL" a FIA usa a estratégia de segurar o troféu para não esvaziar a sua cerimônia oficial.
A cerimônia FIA Awards premia os campeões de todas as categorias chanceladas pela entidade. Neste ano, por exemplo, Rafael Câmara venceu a categoria de estreante do ano por conta da campanha que fez na Fórmula 3.
Além de Lando Norris, a McLaren recebeu o troféu do título de construtores da categoria. Oscar Piastri recebeu o troféu de terceiro colocado. Enquanto isso, Max Verstappen estava doente e não compareceu à entrega da taça de vice-campeão da categoria.
Campeões premiados no FIA Awards
Com base no documento fornecido, aqui está a lista completa dos vencedores do FIA Awards 2025, organizados por campeonato:
FIA Formula 1 World Championship
- Piloto Campeão: Lando Norris
- Construtor Campeão: McLaren
FIA World Rally Championship (WRC)
- Piloto e Copiloto Campeões: Sébastien Ogier & Vincent Landais
- Fabricante Campeão: Toyota Gazoo Racing WRT
FIA World Endurance Championship (WEC)
- Pilotos Campeões (Hypercar): Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado
- Fabricante Campeão (Hypercar): Ferrari
ABB FIA Formula E World Championship
- Piloto Campeão: Oliver Rowland
- Equipe Campeã: TAG Heuer Porsche Formula E Team
- Fabricante Campeão: Porsche
FIA World Rally-Raid Championship (W2RC)
- Piloto Campeão: Lucas Moraes
- Navegador Campeão: Édouard Boulanger
- Fabricante Campeão: Toyota Gazoo Racing
FIA World Rallycross Championship (World RX)
- Piloto Campeão: Johan Kristoffersson
- Equipe Campeã: Kristoffersson Motorsport
FIA Karting World Championship
- Campeão Mundial (Categoria OK): Thibaut Ramaekers
- Campeão Mundial (Categoria OK-Junior): Noah Baglin
- Campeão Mundial (Categoria KZ): Senna van Walstijn
