Alonso se aproxima de retorno de categoria fora da Fórmula 1

Fernando Alonso deve disputar o Rally Dakar de 2027 na categoria T1+, a principal entre os carros. Segundo o site espanhol "SoyMotor", que aponta que o bicampeão da Fórmula 1 utilizará um protótipo desenvolvido pela Prodrive e anteriormente associado à Dacia.

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O projeto ainda não foi anunciado oficialmente, mas, segundo as informações divulgadas, o carro e a estrutura para a participação do espanhol já estão no Reino Unido. A previsão é de que Alonso realize os primeiros testes nas próximas semanas.

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Carro será adaptado para a Aston Martin

De acordo com o veículo, Alonso competirá com um antigo Dacia Sandrider, administrado pela Prodrive, que será adaptado visualmente para receber a identidade da Aston Martin, equipe do espanhol na Fórmula 1.

Na primeira atividade de testes, o protótipo ainda não deverá contar com a configuração visual definitiva da montadora britânica. O acordo entre as partes também não foi oficialmente confirmado.

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O carro tem origem no projeto desenvolvido pela Prodrive para a Dacia no Dakar. A estrutura foi utilizada recentemente por Nasser Al-Attiyah, que venceu a edição de 2026 da prova com o modelo.

Alonso dá pistas sobre novo projeto

Durante o fim de semana do GP do Bahrein, disputado na Malásia, Alonso foi questionado sobre possíveis novos projetos e indicou que novidades poderiam ser anunciadas em breve.

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— Talvez haja mais surpresas nas próximas semanas. Há coisas que as pessoas provavelmente consideram impossíveis, mas quero encontrar os limites do possível — afirmou.

Segundo o "SoyMotor", a referência do espanhol seria justamente ao retorno ao Dakar, competição que ele disputou pela primeira vez em 2020. Na ocasião, Alonso competiu com uma Toyota Hilux, terminou na 13ª colocação e teve Marc Coma como navegador.

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Fernando Alonso em ação no Rally Dakar 2020 (Foto: Reprodução/Instagram @fernandoalo_oficial)

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Marc Coma pode repetir parceria

Para 2027, Alonso deve voltar a contar com Marc Coma no cockpit ao lado. O espanhol foi seu navegador na participação de 2020 e é pentacampeão do Dakar na categoria de motos.

Atualmente, Coma trabalha como diretor do Rally do Marrocos, mas, de acordo com o SoyMotor, é a principal escolha de Alonso para retornar à função de navegador.

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O primeiro teste do bicampeão da Fórmula 1 também deverá contar com Daniel Gratacós como engenheiro. Ele possui experiência no automobilismo de pista e no Dakar, além de ter trabalhado recentemente com Nasser Al-Attiyah no projeto da Dacia.

A edição de 2027 do Rally Dakar está prevista para acontecer entre 1º e 15 de janeiro, na Arábia Saudita.

Fernando Alonso e Marc Coma em ação no Rally Dakar 2020 (Foto: Reprodução/Instagram @fernandoalo_oficial)

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