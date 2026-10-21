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Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Com a eliminação, o Cruz-Maltino agora disputa o Brasileirão e a Copa do Brasil

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/10/2026 10:53
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Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)
Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Nesta terça-feira (20), no Maracanã, o Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 e cravou sua vaga na final da Copa Sul-Americana, com 3 a 2 no agregado. O Cruz-Maltino jogou abaixo do apresentado em Buenos Aires e viu o adversário balançar as redes com Di Lollo, Merentiel e Paredes, Puma descontou para os cariocas.

Durante o programa Redação SporTV, Gustavo Villani apontou que o Vasco conquistou um grande feito na partida de ida, mas se perdeu completamente na partida de volta. O narrador detonou a atuação da equipe na última noite no Maracanã.

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Atuação negativa do Vasco contra o Boca, em casa

Para Villani, a torcida vascaína merece um time com um desempenho melhor em comparação ao que recebe de apoio e festa antes e durante os jogos:

- O Vasco merece a torcida que tem, um espetáculo na Bombonera, ontem uma festa, mosaico e, mesmo com dois gols atrás, incentivando o time. Mas a torcida não merece o time que tem. Melhorou nos últimos anos, mas não é o suficiente - afirmou o narrador.

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Para completar seu pensamento, Gustavo Villani apontou que alguns jogadores acabaram sentindo a pressão da partida e não desempenharam o esperado, principalmente quando comparado com o jogo de ida na Argentina:

- Alguns jogadores, que dá para nomearmos, não entenderam o tamanho do jogo e do clube. Se mostraram incapazes de jogar essa partida. A bola queimou no pé deles, sentiram o peso da camisa do Vasco e do Maracanã cheio. Depois de fazer o mais difícil, que é vencer o Boca na Bombonera, fez o inacreditável, que é perder em casa. O Vasco tem muito mais time e ficou pelo caminho - disparou o narrador.

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Boca Juniors elimina o Vasco e se classifica para a final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)
Boca Juniors elimina o Vasco e se classifica para a final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Projeção do Cruz-Maltino para o restante da temporada

Com a eliminação, o Vasco fica fora do que seria sua primeira final de competição internacional desde 2000. A equipe volta à ação às 18h30 (de Brasília) deste sábado (24), contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão. Já o Boca Juniors enfrenta o Independiente às 17h (de Brasília) de domingo (25) pelo Campeonato Argentino. O time aguarda o vencedor entre Atlético-MG e City Torque para conhecer seu adversário na final da Copa Sul-Americana.

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