Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Nesta terça-feira (20), no Maracanã, o Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 e cravou sua vaga na final da Copa Sul-Americana, com 3 a 2 no agregado. O Cruz-Maltino jogou abaixo do apresentado em Buenos Aires e viu o adversário balançar as redes com Di Lollo, Merentiel e Paredes, Puma descontou para os cariocas.

Com a classificação, Neymar, camisa 10 do Santos, aproveitou as redes sociais para exaltar Leandro Paredes, ex-companheiro de equipe, após se consagrar como herói na classificação para a última partida desta Sul-Americana.

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Neymar exalta Paredes após Vasco x Boca Juniors

Story do Neymar após Vasco x Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Parceria Neymar e Leandro Paredes vem de tempos

Os dois viraram amigos quando defendiam o PSG, e a convivência em Paris durou de 2018 a 2022. Naquele elenco cheio de estrelas, Paredes dizia que Neymar e Messi o deixaram muito à vontade. O que chama atenção é que o laço não morreu quando cada um seguiu seu caminho. Hoje os dois estão de volta aos clubes que os formaram: Paredes pertence ao Boca Juniors e Neymar está no Santos.

Entre um convite e outro, houve gestos que dizem mais do que qualquer declaração. Na troca de camisas entre os dois, Neymar retribuiu com duas camisas do Santos e escreveu uma dedicatória ao amigo.

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Projeção do Cruz-Maltino para o restante da temporada

Com a eliminação, o Vasco fica fora do que seria sua primeira final de competição internacional desde 2000. A equipe volta à ação às 18h30 (de Brasília) deste sábado (24), contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão. Já o Boca Juniors enfrenta o Independiente às 17h (de Brasília) de domingo (25) pelo Campeonato Argentino. O time aguarda o vencedor entre Atlético-MG e City Torque para conhecer seu adversário na final da Copa Sul-Americana.