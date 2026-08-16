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Veja gol em Lens x PSG: Thauvin abre o placar na final da Supercopa

Equipes decidiram primeiro título da temporada francesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:06
Atualizado há 8 minutos
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PSG x Lens se enfrentam pela Supercopa da França
PSG x Lens se enfrentam pela Supercopa da França (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

O Lens venceu o PSG por 1 a 0, neste domingo (16), no Félix-Bollaert, pela final da Supercopa da França. O atacante Florian Thauvin foi o responsável por garantir o título do "Sangue de Ouro", que teve a vantagem de decidir o título em casa.

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O gol aconteceu aos 32 minutos. Na ocasião, o camisa 10 estava muito bem posicionado na área do PSG e aproveitou um cruzamento rasteiro para aparecer na segunda trave para finalizar. O arremate não proporcionou chances de defesa para o goleiro Safonov. Veja abaixo:

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Como foi Lens x PSG?

Texto por: Igor Reis

O PSG começou a partida com mais volume, controlando o ritmo na maior parte do tempo e criando as principais oportunidades, mas pecava na hora de finalizar. Sem conseguir transformar a superioridade em gol, o time parisiense viu o Lens aproveitar uma jogada confusa dentro da área aos 32 minutos. A bola sobrou para Udol, que cruzou rasteiro para Thauvin. O camisa 10 apareceu livre e mandou para as redes, abrindo o placar. A vantagem, porém, durou pouco em termos de tranquilidade. Minutos depois, Kyllian Antonio foi expulso após uma entrada forte em Akliouche, deixando a equipe da casa com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o atual campeão francês e da Champions League aumentou a pressão e passou a dominar ainda mais as ações ofensivas, mas não conseguiu encontrar o caminho do gol antes do intervalo.

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Com a superioridade numérica, o PSG voltou do intervalo com Dembélé, Fabián Ruiz e Nuno Mendes, buscando aumentar a pressão sobre o Lens. A estratégia surtiu efeito, e a equipe criou uma grande oportunidade aos 15 minutos, após uma bela jogada coletiva. Nuno Mendes recebeu em condição de finalizar cara a cara com Risset, mas o goleiro levou a melhor e evitou o empate. O time parisiense continuou rondando a área adversária e chegou a balançar as redes após um belo lançamento de Vitinha para Doué, que encontrou Fabián Ruiz livre. O espanhol marcou, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Pouco depois, o PSG voltou a assustar em outra jogada de Doué, que deixou a bola para Dembélé finalizar frente a frente com o goleiro. Mesmo com um jogador a menos, o Lens também encontrou espaço para atacar e teve uma oportunidade clara de definir a partida: Skóras recebeu com o gol praticamente aberto após Safonov sair da meta, mas finalizou para fora. Na sequência, o PSG perdeu sua vantagem numérica. Nuno Mendes se envolveu em uma disputa com Skóras e acabou expulso após acertar uma cotovelada, deixando as duas equipes com dez jogadores em campo e mudando novamente o cenário da decisão. Com a igualdade numérica tudo dificultou e o PSG não conseguiu reagir no confronto.

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Árbitro segurando o cartão vermelho e jogadores do Lens em volta sinalizando uma revolta
Kyllian Antonio foi expulso na Supercopa da França (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)
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