Ronaldo x Jesus: a crise que pode mudar o futuro de CR7 em Portugal

A relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus atravessou, em poucos dias, uma sequência de acontecimentos que transformou uma decisão técnica em uma crise dentro da Seleção Portuguesa. O atacante, de 41 anos, ficou no banco durante os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, demonstrou insatisfação após a partida, não participou dos treinamentos seguintes com o grupo e, nesta quarta-feira (30), anunciou que deixaria "o estágio da Seleção Nacional". Em Portugal, no contexto do futebol, a palavra estágio se refere ao período de concentração da equipe.

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A decisão foi comunicada pelo próprio Ronaldo nas redes sociais. Segundo o jogador, a saída aconteceu depois da entrevista coletiva de Jorge Jesus e de uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Na mesma mensagem, porém, CR7 deixou uma frase que amplia a dimensão do episódio: afirmou que, "a seu tempo", contará aos portugueses as razões que motivaram sua saída da equipe nacional.

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"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção."

O início da crise

O episódio começou no domingo (27), em Oslo. Ronaldo havia sido titular na vitória sobre País de Gales, na estreia de Jorge Jesus, e atuou por quase 70 minutos. Três dias depois, o treinador optou por deixá-lo no banco contra a Noruega. Durante a partida, Jesus chegou a pensar em colocá-lo no segundo tempo, mas mudou de ideia conforme o jogo se desenvolveu. Ronaldo aqueceu, mas não entrou, e Portugal venceu por 2 a 1.

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Após o apito final, o atacante deixou o campo imediatamente. O comportamento chamou atenção e aumentou os questionamentos sobre seu papel na equipe comandada por Jorge Jesus. O treinador, posteriormente, reconheceu que Ronaldo ficou irritado com a decisão de não entrar e explicou que a intenção inicial era utilizá-lo por cerca de 30 minutos.

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— O plano tinha sido traçado comigo e com ele. Ele disponibilizou-se para isso. Eu o coloquei a aquecer mais tempo do que devia e foi aqui que ele ficou zangado comigo. Mas a intenção foi sempre defender a equipa e defendê-lo a ele — afirmou Jesus.

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Da irritação ao encontro com Jorge Jesus

A situação não terminou no estádio. Ronaldo passou a realizar trabalhos individuais e, na terça-feira, esteve no Eleda Stadion, em Malmö, antes do treinamento da seleção. O atacante chegou a subir ao gramado e conversou brevemente com Jorge Jesus, mas não participou da atividade com os demais jogadores. A FPF explicou que o local não possuía um equipamento necessário para o trabalho específico planejado para o jogador.

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Naquela noite, Ronaldo e Jesus voltaram a conversar no hotel onde a delegação portuguesa está concentrada. A reunião foi divulgada pelo jornal português RTP, que apontou uma conversa positiva entre treinador e capitão. Paralelamente, Pedro Proença decidiu alterar seus compromissos para acompanhar de perto a situação envolvendo os dois principais personagens da crise.

O cenário, porém, voltou a mudar nesta quarta-feira. Jorge Jesus afirmou que Ronaldo participaria normalmente da atividade, mas o atacante novamente não treinou com os companheiros e deixou o local. Pouco depois, publicou a mensagem anunciando sua saída do estágio, sem detalhar os motivos que levaram à decisão.

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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

É o fim de Ronaldo em Portugal?

Ainda não é possível afirmar que Ronaldo se aposentou da seleção. A mensagem publicada nesta quarta-feira confirma a saída do estágio, mas não esclarece se a decisão representa um afastamento pontual ou o encerramento de sua trajetória internacional. O atacante, inclusive, desejou boa sorte a Portugal e aos companheiros e afirmou que pretende explicar posteriormente as razões de sua decisão.

O contexto, no entanto, torna a dúvida ainda maior. Ronaldo já havia encerrado um capítulo importante de sua carreira internacional durante a Copa do Mundo de 2026, quando Portugal foi eliminado pela Espanha nas oitavas de final. Aos 41 anos, aquela foi a sexta participação do atacante em um Mundial, e ele confirmou depois da eliminação que não disputaria outra Copa.

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Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026 - (Foto: Leo Barrilari/SPP/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A despedida, porém, era da Copa, não necessariamente da seleção. Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão durante o Mundial e chegou a 11 gols em seis edições da competição. Apesar do recorde, as atuações de Cristiano não foram convincentes, com críticas da imprensa sobre sua performance e que a seleção estaria melhor sem a presença do astro.

Pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo construiu uma trajetória de mais de duas décadas, com títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2025, além de se tornar o maior artilheiro da história da equipe.

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Cristiano Ronaldo venceu a Eurocopa de 2016 com Portugal (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)

Uma nova fase para a seleção portuguesa

É justamente o tamanho desse legado que torna o atual episódio relevante para o futuro de Portugal. Durante anos, Ronaldo foi a principal referência da equipe, mas a chegada de Jorge Jesus acontece em um momento de transição, com a necessidade de definir o espaço do atacante em uma seleção que também conta com jogadores de uma geração mais jovem.

O treinador já indicou que pretende tomar as decisões de acordo com aquilo que considera necessário em cada partida. Contra a Noruega, isso significou deixar Ronaldo no banco durante os 90 minutos. A escolha, que poderia ser tratada apenas como uma decisão técnica, ganhou outra dimensão depois da reação do jogador e dos acontecimentos nos dias seguintes.

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A Federação Portuguesa de Futebol também passou a ter papel direto na condução do caso. Pedro Proença conversou com Ronaldo e Jorge Jesus e alterou compromissos para acompanhar a delegação, em uma tentativa de administrar o ambiente antes do novo desdobramento.

Jorge Jesus é o treinador de Portugal (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

O que acontece daqui para frente?

Portugal enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Liga das Nações, já sem Ronaldo no estágio. A partida acontece em meio ao maior desgaste público entre o atacante e Jorge Jesus desde o início do trabalho do treinador à frente da seleção.

A questão agora vai além de quem será titular ou reserva. Cristiano Ronaldo ainda não anunciou aposentadoria internacional, mas sua decisão de deixar a concentração e a promessa de revelar posteriormente os motivos da saída colocam em dúvida os próximos passos de sua relação com Portugal.

Por enquanto, há uma certeza: o episódio que começou com uma decisão de Jorge Jesus durante a vitória sobre a Noruega terminou com Cristiano Ronaldo fora do estágio da seleção. O que ainda não está definido é se essa saída será apenas um capítulo da passagem do atacante pela nova era portuguesa ou o início de sua despedida definitiva.

Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

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