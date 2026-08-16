Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo abre o placar Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Grêmio, deste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo foi o responsável por balançar as redes durante o primeiro tempo.

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O gol do defensor aconteceu aos 18 minutos. Em um escanteio, o camisa 14 subiu mais alto que a defesa adversária, venceu na bola aérea e cabeceou diretamente para o fundo do gol. Veja o gol abaixo:

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🚨 GOOOL! Vitor Hugo!



Atlético-MG [1] - 0 Grêmio pic.twitter.com/y6HilaXdZ6 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

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