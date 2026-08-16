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Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo abre o placar

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 16:44
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Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Grêmio, deste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo foi o responsável por balançar as redes durante o primeiro tempo.

➡️ Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

O gol do defensor aconteceu aos 18 minutos. Em um escanteio, o camisa 14 subiu mais alto que a defesa adversária, venceu na bola aérea e cabeceou diretamente para o fundo do gol. Veja o gol abaixo:

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➡️ Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

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