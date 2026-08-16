Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo abre o placar
Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 16:44
O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Grêmio, deste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo foi o responsável por balançar as redes durante o primeiro tempo.
➡️ Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão
O gol do defensor aconteceu aos 18 minutos. Em um escanteio, o camisa 14 subiu mais alto que a defesa adversária, venceu na bola aérea e cabeceou diretamente para o fundo do gol. Veja o gol abaixo:
continua após a publicidade
🚨 GOOOL! Vitor Hugo!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026
Atlético-MG [1] - 0 Grêmio pic.twitter.com/y6HilaXdZ6
➡️ Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV
Tudo sobre
Fora de Campo
Gol perdido por Gabigol em Vasco x Santos : 'Esquece'Há 17 minutos
Fora de Campo
Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercuteHá 28 minutos
Fora de Campo
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em cerimônia íntimaHá 1 hora
Fora de Campo
Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'Há 3 horas
Fora de Campo
Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'Há 3 horas
Fora de Campo
Veja gols em Schalke 04 x Real Madrid: Mbappé, Huijsen e Espí marcamHá 4 horas
Mais LANCE!