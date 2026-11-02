Veja gols em RB Bragantino x Santos: Wallace Yan amplia
Equipes se enfrentam em Bragança Paulista pelo Brasileirão
Nesta segunda-feira (2), o RB Bragantino recebe o Santos no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam com o objetivo de se aproximarem da zona de classificação para a Libertadores, figurando na nona e oitava posição, respectivamente.
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O primeiro gol da partida foi do RB Bragantino aos quatro minutos de jogo. Após o cruzamento da direita, Rodinei, lateral do Santos, cabeceou contra a própria meta e abriu o placar. Aos 37 minutos, após tabela com Gabigol, Philippe Coutinho bateu aberto e empatou a partida.
A reação, no entanto, durou pouco tempo. Quatro minutos depois, Wallace Yan, de cabeça, recolocou os mandantes em vantagem no placar.
Veja os gols da partida:
Como chegam as equipes?
No último confronto, o Red Bull Bragantino venceu o Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A. Já o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, também pelo Brasileirão Série A.
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Na tabela de classificação, o Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação, com 48 pontos. O Santos, por sua vez, está em 12º lugar, com 39 pontos.
O atacante Neymar não vai atuar pelo Santos. O jogador cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e também está suspenso após punição aplicada pelo STJD por causa de sua expulsão na partida contra o Bahia.
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