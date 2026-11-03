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Jornalista dá veredito sobre polêmica em Bragantino x Santos

Rodinei (contra) e Wallace Yan marcaram para o Bragantino; Coutinho para o Peixe

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/11/2026 10:32
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Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)
Peixe foi derrotado pelo Massa Bruta fora de casa (Foto: Reprodução/X)

Na noite desta segunda-feira (2) o Santos foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança. Mesmo com a derrota parcial, o Peixe não se deu por vencido e tentou brigar até o final, quando Rony foi derrubado dentro da área. Atletas do Alvinegro pediram pênalti, enquanto os mandantes seguiram o lance.

Em campo, não houve a marcação da infração e, durante o programa SporTV News, Loffredo criticou diretamente a decisão da arbitragem e a falta de participação do VAR para marcar a infração cometida dentro da área.

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Loffredo diz que foi pênalti em Rony durante Bragantino x Santos

Para o comentarista de futebol, o defensor do Massa Bruta não buscou em nenhum momento disputar a bola, apenas acertar o corpo do atacante do Santos para tirá-lo da jogada:

- Você pode disputar ombro a ombro, você pode disputar no corpo quando a bola está em disputa. A bola não era dele; ele apenas olha para o Rony e diz: "Esse aqui não vou deixar chegar na bola". Não tem disputa de bola. Então, assim, é um pênalti com intenção - afirmou o jornalista.

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Para completar sua fala, Loffredo criticou diretamente a falta de atuação do VAR neste lance. O comentarista comparou a participação da ferramenta no início do Campeonato Brasileiro com o momento de agora:

- O campeonato ficou bagunçado; antes o VAR participava deste lance, hoje não participa mais. No início do campeonato, o lance poderia ter sido marcado pelo VAR; ele era intervencionista. Agora, no fim do campeonato, a recomendação é "não participem mais" - disparou o especialista em futebol.

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Coutinho foi o autor do gol do Santos contra o Bragantino (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)
Coutinho foi o autor do gol do Santos contra o Bragantino (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Como foi o confronto pelo Brasileirão

➡️Gabigol rebate pergunta sobre queda de rendimento do Santos e questiona arbitragem após derrota

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.

Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.

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