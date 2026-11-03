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Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça

Atacante espanhol balançou as redes logo no início da partida

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 17:30
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Lamine Yamal, jogador do Barcelona, celebra em campo com as mãos na boca.
O atacante Lamine Yamal abriu o placar para o Barcelona aos sete minutos de jogo, após erro de João Gomes (Foto: Josep Lago / AFP)

O Barcelona abriu vantagem diante do Aston Villa com gols de Lamine Yamal e Raphinha. Aos sete minutos de partida, o atacante espanhol aproveitou um erro de João Gomes para abrir o placar e colocar a equipe catalã em vantagem. Aos sete minutos do segundo tempo, Raphinha marcou o segundo do clube catalão.

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Na volta do intervalo, o time catalão voltou a marcar. Aos sete minutos do segundo tempo, Raphinha ampliou a vantagem e deixou o Barcelona em situação ainda mais confortável na partida.

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O brasileiro voltou a aparecer aos 20 minutos da etapa final. Após um belo passe de João Cancelo, Raphinha marcou mais uma vez e anotou seu segundo gol na partida, aumentando a vantagem do Barcelona sobre o Aston Villa.

Yamal e Raphinha, do Barcelona, celebram durante jogo da Champions League.
O atacante Lamine Yamal abriu o placar para o Barcelona aos sete minutos de jogo, após erro de João Gomes (Foto: Josep Lago / AFP)

Ficha técnica

BARCELONA 🆚 ASTON VILLA
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Transmissão: SBT e HBO Max

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Prováveis escalações

🔵 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí e Balde; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha.

🟣 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Manzambi e Buendía; Nicolas Jackson.

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