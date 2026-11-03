Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do Barça
Atacante espanhol balançou as redes logo no início da partida
O Barcelona abriu vantagem diante do Aston Villa com gols de Lamine Yamal e Raphinha. Aos sete minutos de partida, o atacante espanhol aproveitou um erro de João Gomes para abrir o placar e colocar a equipe catalã em vantagem. Aos sete minutos do segundo tempo, Raphinha marcou o segundo do clube catalão.
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Na volta do intervalo, o time catalão voltou a marcar. Aos sete minutos do segundo tempo, Raphinha ampliou a vantagem e deixou o Barcelona em situação ainda mais confortável na partida.
O brasileiro voltou a aparecer aos 20 minutos da etapa final. Após um belo passe de João Cancelo, Raphinha marcou mais uma vez e anotou seu segundo gol na partida, aumentando a vantagem do Barcelona sobre o Aston Villa.
Ficha técnica
BARCELONA 🆚 ASTON VILLA
🏆 Competição: Champions League — quarta rodada da fase de liga
📆 Data e horário: Terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha
📺 Transmissão: SBT e HBO Max
Prováveis escalações
🔵 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí e Balde; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Fermín López e Gordon; Raphinha.
🟣 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)
Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Manzambi e Buendía; Nicolas Jackson.
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