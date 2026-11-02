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Vasco x Palmeiras: veja preços, datas e como comprar ingressos para o jogo da Copa do Brasil

Ingressos para a partida de volta da semifinal começam a ser vendidos nesta segunda-feira (2)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 14:04
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Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia
Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco iniciou a programação de venda de ingressos para o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. A comercialização começa nesta segunda-feira (2), às 18h, para os sócios do clube, seguindo o cronograma de prioridades definido pelo Rating do Gigante. A venda para o público geral, as gratuidades e os torcedores visitantes será aberta na terça-feira (3), às 18h (de Brasília).

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Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, com valores que variam de acordo com o setor do estádio e a categoria do torcedor. Para o público geral, os preços inteiros são de R$ 180 na arquibancada, R$ 240 no setor VIP e R$ 280 no Social. Já a entrada para a torcida visitante custa R$ 320. Há também opções de meia-entrada, sujeitas às regras de cada categoria.

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Datas e horários da venda de ingressos

O resgate de ingressos por meio de pontos do programa Sócio Gigante começa nesta segunda-feira (2), às 17h. A venda para os sócios será aberta uma hora depois, com liberações escalonadas conforme o nível de prioridade.

Confira o cronograma:

  • 2 de novembro, às 17h: resgate de ingressos com pontos no programa Sócio Gigante.
  • 2 de novembro, às 18h: prioridade 0, para sócios de nível 6.
  • 2 de novembro, às 19h: prioridade 1, para sócios de nível 5.
  • 3 de novembro, às 10h: prioridade 2, para sócios de nível 4.
  • 3 de novembro, às 12h: prioridade 3, para sócios de nível 3.
  • 3 de novembro, às 14h: prioridade 4, para sócios de nível 2.
  • 3 de novembro, às 16h: prioridade 5, para sócios de nível 1 e Coração Infantil.
  • 3 de novembro, às 18h: prioridade 6, para público geral, gratuidades e visitantes.

As vendas serão encerradas no domingo (8), às 17h45, ou seja, 45 minutos depois do horário previsto para o início da partida.

Onde comprar os ingressos para Vasco x Palmeiras

Os torcedores poderão utilizar diferentes plataformas, conforme a categoria de associação.

Preços dos ingressos para Vasco x Palmeiras

Os valores para sócios variam conforme o plano contratado. Confira os preços por setor:

Arquibancada

  • Gigante 5 estrelas: R$ 45
  • Gigante 4 estrelas: R$ 54
  • Gigante 3 estrelas: R$ 63
  • Gigante 2 estrelas: R$ 72
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 90
  • Camisas Negras: R$ 126

VIP

  • Gigante 5 estrelas: R$ 60
  • Gigante 4 estrelas: R$ 72
  • Gigante 3 estrelas: R$ 84
  • Gigante 2 estrelas: R$ 96
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 120
  • Camisas Negras: R$ 168

Social

  • Gigante 5 estrelas: R$ 70
  • Gigante 4 estrelas: R$ 84
  • Gigante 3 estrelas: R$ 98
  • Gigante 2 estrelas: R$ 112
  • Estatutário e Norte a Sul: R$ 140
  • Camisas Negras: R$ 196

O plano Dinamite Eterno terá acesso por meio de check-in.

Preços para o público geral

  • Arquibancada: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada).
  • VIP: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia-entrada).
  • Social: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada).
  • Visitante: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia-entrada).

Como funciona o Rating do Gigante?

O Rating do Gigante determina a ordem de prioridade dos sócios na compra de ingressos. A pontuação considera o plano contratado, a frequência nos jogos como mandante e o tempo de associação ativa.

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Os níveis iniciais e máximos variam de acordo com a categoria:

  • Dinamite Eterno: níveis 6 a 6.
  • Gigante 5 estrelas: níveis 4 a 6.
  • Gigante 4 estrelas: níveis 3 a 5.
  • Gigante 3 estrelas: níveis 2 a 4.
  • Gigante 2 estrelas: níveis 2 a 4.
  • Norte a Sul: níveis 2 a 4.
  • Camisas Negras: níveis 1 a 3.

O sócio pode subir de nível ao comparecer a dez ou mais jogos do Vasco como mandante nos últimos 12 meses, desde que os ingressos estejam vinculados ao seu CPF. O benefício garante um nível adicional.

Outra forma de avançar é manter a associação ativa por dois anos consecutivos, o que acrescenta um nível. A partir de quatro anos, o benefício chega a dois níveis adicionais. As vantagens são cumulativas, respeitando o limite máximo de cada plano.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
PH e Arthur disputam a bola na partida entre Palmeiras e Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Biometria facial é obrigatória

O acesso a São Januário será realizado exclusivamente por reconhecimento facial. Por isso, os torcedores precisam cadastrar a biometria antes da partida.

O procedimento deve ser feito no site do Sócio Gigante, na opção "Biometria". Após a captura facial automática, será necessário anexar o documento solicitado e aguardar a confirmação por e-mail.

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Os convidados de sócios que ainda não tenham cadastro devem se registrar na plataforma Eleventickets, na opção "Público geral", e concluir as etapas de biometria e envio de documento. O sócio titular também precisa cadastrar previamente os convidados na Lista de Convidados.

A inclusão na lista não garante ingresso, que depende da disponibilidade e das regras do plano. Depois que o convidado for vinculado ao ingresso no carrinho, não será possível substituí-lo por outra pessoa.

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Como resgatar ingressos de gratuidade

O resgate on-line das gratuidades estará disponível a partir de terça-feira (3), às 18h, pelo site Eleventickets. O benefício está limitado a 10% da capacidade disponível para venda em cada setor e depende da disponibilidade. Na arquibancada, o resgate poderá ser feito para os portões 5 ou 9.

Crianças de 3 a 11 anos: o ingresso deve ser resgatado no cadastro de um adulto responsável, que também precisa ter adquirido uma entrada para a arquibancada. Crianças de até dois anos não precisam de ingresso de gratuidade e devem permanecer no colo do responsável durante o acesso e a permanência no estádio.

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Idosos a partir de 60 anos: é necessário apresentar documento original com foto, frente e verso.

Pessoas com deficiência (PCD): o torcedor deve acessar a aba "Benefício" na conta da Eleventickets, anexar a documentação comprobatória e aguardar a aprovação. São aceitos Cartão PCD do Detran, RioCard Social ou laudo médico emitido há até três meses, com assinatura, carimbo e código CID.

A gratuidade para acompanhante depende de previsão legal ou indicação expressa no laudo. Quando aplicável, o ingresso "Acomp – PCD" deve ser adicionado ao carrinho junto ao ingresso do titular. O acompanhante também precisa ter o benefício aprovado e a biometria cadastrada. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal, com documento comprobatório.

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Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA): a solicitação deve ser feita na aba "Benefício" da Eleventickets, com o envio do laudo médico ou da CipTEA. Após a aprovação e o cadastro da biometria, o torcedor poderá selecionar o setor "Camarote" e o ingresso "Camarote 33/34", destinado ao Camarote da Inclusão. O acesso será pelo portão 3.

A gratuidade para acompanhante depende de previsão no laudo médico ou na legislação vigente. Quando aplicável, deve ser selecionado o ingresso "Acomp – TEA". O acompanhante também precisa ter o benefício aprovado e a biometria cadastrada.

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Horários de abertura dos portões e acessos

Os portões de São Januário serão abertos às 15h, duas horas antes do início da partida. O fechamento ocorrerá ao fim do primeiro tempo.

Confira os acessos por setor:

  • Arquibancada: portões 5, 8 e 9.
  • Gratuidades: portões 5, 8 e 9.
  • VIP e Camarote da Inclusão: portão 3.
  • Social: portões Principal, 19 e R-1.
  • Visitante: portão 11.

O confronto entre Vasco e Palmeiras será disputado em São Januário, no domingo (8), às 17h, pela volta da semifinal da Copa do Brasil de 2026.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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