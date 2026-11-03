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Ex-Real Madrid, Míchel Salgado explica escolha por time brasileiro

Ex-jogador do Real Madrid será o treinador da equipe de Montes Claros a partir de 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 13:52
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Míchel Salgado e outra pessoa seguram uma camisa branca com detalhes vermelhos, em frente a banners 'Bienvenido al North'ç
Míchel Salgado e o presidente do North, Victor Oliveira (Foto: Reprodução)

O espanhol Míchel Salgado explicou os motivos que o levaram a aceitar o desafio de comandar o North Esporte Clube, de Montes Claros (MG). Convidado do programa Jogo Aberto, da Band, nesta terça-feira (3), o ex-lateral do Real Madrid falou sobre o novo capítulo da carreira e destacou a identificação pessoal com o Brasil, país que receberá seu primeiro trabalho à frente de uma equipe na América do Sul.

➡️North projeta chegar à Série A em até seis anos e aposta em Míchel Salgado para crescer

Salgado afirmou que tinha o desejo de voltar a trabalhar diretamente com o futebol e enxergou no projeto do North uma oportunidade de realizar esse objetivo. O treinador também ressaltou a relação de sua família com o Brasil, que teve papel importante na decisão.

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— Eu tinha essa vontade tremenda de voltar a competir. Joguei muito tempo na Europa, na Copa do Mundo, mas nunca estive numa liga da América do Sul, que é o continente do futebol. Aqui, os meninos já nascem com a bola. O Brasil é um lugar especial, é um país que significa muito para a minha família — contou.

O espanhol explicou que seus pais imigraram para o Brasil quando tinham 23 anos, em busca de melhores condições de vida. Segundo ele, o país ofereceu oportunidades à família, que ainda mantém parentes em território brasileiro.

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— Meus pais imigraram para cá quando eles tinham 23 anos, quando não tinham o que comer na Espanha. E o Brasil deu essa oportunidade para eles. Tenho tias, primos que moram aqui. É uma história importante para mim — completou.

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Míchel Salgado destaca estrutura do North e projeta novo desafio

Além da ligação familiar com o país, Míchel Salgado destacou a estrutura e as ambições do North como fatores determinantes para aceitar o convite. O espanhol elogiou os investimentos realizados pelo clube e demonstrou entusiasmo com os compromissos que a equipe terá pela frente.

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— O North é um clube que está indo na direção certa. Só tem seis anos de história, conseguiram a classificação para a Copa do Brasil e para a Série D. É um time que tem muitos sonhos, com uma boa estrutura e estão investindo muito. Eles me convenceram a participar do projeto — afirmou.

O treinador também mencionou a adaptação à cultura brasileira e citou a gastronomia como um dos aspectos que o agradaram. Agora, a prioridade será a preparação para os desafios esportivos, especialmente a Copa do Brasil.

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— A comida é boa, o pão de queijo, a feijoada. Eu aceitei esse projeto, gostei da estrutura, agora vamos focar na Copa do Brasil. Estou com muita vontade de trabalhar, principalmente onde aqui no Brasil o futebol é muito mais do que um esporte — declarou.

Michel Salgado é esperado em Montes Claros neste sábado

A chegada de Míchel Salgado a Montes Claros está prevista para este sábado (7), às 10h. O ex-jogador será recepcionado pela torcida do North em Minas Gerais, em um primeiro contato com os torcedores antes do início de sua trajetória à frente da equipe.

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A partir de 2027, o clube mineiro terá pela frente a disputa do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Míchel Salgado em colagem: jogador do Real Madrid em camisa branca, com troféu ao lado e retratos dele ao fundo.
Anúncio do Míchel Salgado no North Esporte Clube (Foto: Divulgação)

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