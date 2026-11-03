Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan contra o Santos: 'Saudades'
Jogador marcou pelo RB Bragantino no jogo do Brasileirão
Após a partida entre RB Bragantino e Santos na última segunda (2), a atuação de Wallace Yan virou assunto entre os torcedores do Flamengo. O jovem revelado pelo Rubro-Negro marcou de cabeça após cruzamento de Mosquera e foi fundamental para a vitória de 2 a 1 da sua equipe no Campeonato Brasileiro.
Veja alguns comentários:
Como foi RB Bragantino x Santos?
O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.
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Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.
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