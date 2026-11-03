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Apresentadora que pediu a mão de Tom Brady é detida nos EUA

Pedido de casamento foi apenas uma brincadeira momentânea para a TV

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/11/2026 10:49
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Apresentadora teve apenas um momento de descontração com Tom Brady em rede nacional (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Apresentadora teve apenas um momento de descontração com Tom Brady em rede nacional (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quem acompanha o esporte americano há mais tempo talvez se lembre dela: vestida de noiva, a mexicana Inés Gómez Mont roubou a cena do media day do Super Bowl e pediu Tom Brady em casamento diante das câmeras. Quase duas décadas depois, o nome dela volta a circular pelo mundo, mas em um contexto bem menos leve.

Na última sexta-feira (30), a apresentadora de TV foi detida em Miami, na Flórida, suspeita de integrar um esquema de fraude fiscal de US$ 146 milhões, cerca de R$ 800 milhões na cotação atual.

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Quem é a apresentadora que pediu a mão de Tom Brady?

Aos 43 anos, Inés era alvo de uma caçada das autoridades do México há pelo menos cinco anos. Ela nega envolvimento nos crimes dos quais é acusada. Em solo mexicano, responde por participação em crime organizado, lavagem de dinheiro, operações com recursos de origem ilícita e fraude fiscal. Para a Procuradoria-Geral do país, a ex-apresentadora se valeu de uma rede de empresas de fachada para desviar a fortuna de verbas públicas.

A cronologia do caso começa em setembro de 2021, quando um juiz federal mexicano expediu mandado de prisão contra Inés e contra o marido dela, o advogado Víctor Manuel Álvarez Puga. O casal, porém, deixou o México acompanhado da família antes de ser alcançado.

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Diante da fuga, a Procuradoria-Geral pediu à Interpol a emissão da chamada "difusão vermelha", espécie de mandado de prisão internacional, com o objetivo de ampliar as buscas, localizar os dois e, por fim, extraditá-los ao México.

O alerta, no entanto, não durou até o desfecho. Em setembro, a Interpol revogou as difusões vermelhas contra o casal, decisão que foi contestada publicamente pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Os mandados de prisão emitidos no México seguiram valendo.

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O cerco se fechou no fim da semana passada, quando o paradeiro de Inés nos Estados Unidos foi descoberto e ela acabou presa. Agora, aguarda os trâmites migratórios para ser extraditada ao país natal.

Apresentadora teve cena icônica com Tom Brady durante Super Bowl (Foto: Reprodução)
Apresentadora teve cena icônica com Tom Brady durante Super Bowl (Foto: Reprodução)

Da telenovela ao Super Bowl

A carreira de Inés começou na dramaturgia: ela estreou como atriz em 1997, na telenovela "Tric Trac". Em 2002, passou a integrar a TV Azteca e, dois anos depois, assumiu o comando do programa "Los 25+". O auge da exposição midiática, porém, veio no media day do Super Bowl, evento que reúne jogadores e imprensa na semana da decisão da NFL. Ali, vestida de noiva, a mexicana pediu Brady em casamento.

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— Estou apaixonada por você. Case-se comigo, por favor — disse Inés.

O quarterback, então namorado de Gisele Bündchen, recusou com elegância. Disse ser um "homem de uma mulher só".

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