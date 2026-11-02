PC Oliveira avalia expulsão em Palmeiras x Vasco na Copa do Brasil

Durante o duelo entre Palmeiras e Vasco no último domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil, a expulsão de Saldívia virou pauta e PC Oliveira deu o veredito sobre o lance. O zagueiro do Cruz-Maltino recebeu o segundo cartão amarelo e foi para o chuveiro mais cedo após cometer falta em Vitor Roque, decisão endossada pelo especialista em arbitragem, que concordou com a aplicação de ambas as advertências.

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— PC concordou com a expulsão do Saldívia. Entendeu que era mesmo um lance para amarelo, na falta em cima do Vitor Roque. Ele ressalta que o VAR não entra ali para interpretação desse segundo amarelo. Então, PC concorda com a decisão — disse Jorge Iggor na transmissão da GE TV, revelando a opinião do especialista.

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Saldivia foi expulso em Palmeiras x Vasco após falta em Vitor Roque (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

Como foi Palmeiras x Vasco?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

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Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.