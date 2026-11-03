Durante a partida entre RB Bragantino e Santos na última segunda-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro, Carlos Eugênio Simon apontou um erro de arbitragem no confronto que terminou com vitória do Massa Bruta por 2 a 1. Segundo o analista da ESPN, a árbitra Edina Alves Batista deixou de marcar um pênalti a favor do Peixe no lance envolvendo Ryan Augusto e Rony.

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— Claramente o jogador do Bragantino vai no corpo do adversário. Isso é pênalti. Errou a arbitragem — avaliou Simon.

Bragantino venceu o Santos por 2 a 1 (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Como foi RB Bragantino x Santos?

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.

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Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.