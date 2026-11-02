Mauro Cezar compara polêmica de Flamengo à de Palmeiras: 'Escândalo'

Neste domiInicialmente,ngo (1), o Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0, no Nubank Parque, em partida válida pelo primeiro encontro das semifinais da Copa do Brasil de 2026. Os últimos 90 minutos serão disputados no próximo domingo (8), em São Januário. Mauro Cezar, comentarista esportivo, chegou a usar o rival Flamengo como comparação em possível pênalti polêmico durante o confronto.

Maurício foi autor do gol de vantagem estabelecido pelo Alviverde. Durante o programa Posse de Bola, do UOL, o jornalista criticou diretamente o desempenho de Daronco, árbitro do confronto. O comentarista chegou a mencionar a expulsão de Jorginho em um lance polêmico.

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Mauro Cezar usa Flamengo para criticar Daronco em jogo do Palmeiras

Inicialmente o especialista em futebol apontou o lance de Barboza como pênalti claro não marcado pelo árbitro da partida:

- Ele faz um desarme com o braço. Para mim, isso é pênalti aqui, na Premier League, no Japão, no Cazaquistão, em Saturno, em Júpiter. É um escândalo, uma vergonha o Daronco. Outro dia, o Jorginho caiu em cima da bola; ele marcou pênalti e expulsou. Ontem não deu nada. Uma hora enxerga, outra hora não enxerga - criticou Mauro Cezar.

Posteriormente, o comentarista mencionou a atitude curiosa do meio-campista Alviverde no confronto. Evangelista chegou a pedir a marcação de alguma infração no mesmo lance, o qual, posteriormente, o atleta explicou que viu um contato da bola na mão do jogador adversário:

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- Como é que o árbitro não marca isso? Até o Evangelista pediu pênalti. Uma vergonha! - finalizou o especialista em futebol.

➡️Torcedores ironizam atitude de Evangelista em Palmeiras x Vasco

Mauro Cezar usa Flamengo como exemplo em polêmica de Palmeiras x Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como foi o confronto decisivo pela Copa do Brasil?

O Palmeiras foi superior ao Vasco no primeiro tempo da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista controlou as ações e criou as principais oportunidades de gol, enquanto o Cruz-Maltino encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas. Apesar do volume de jogo, o Alviverde desperdiçou chances e não conseguiu transformar o domínio em uma vantagem maior no placar.

Na segunda etapa, o cenário se manteve, com o Palmeiras pressionando e o Vasco tentando responder nos contra-ataques. O Cruz-Maltino chegou a assustar em algumas oportunidades, mas teve dificuldades para sustentar a reação. Com a expulsão de Saldivia, a equipe de Pedro Emanuel ficou com um jogador a menos e passou a sofrer ainda mais com a pressão palmeirense.

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O vencedor dos 180 minutos de confronto enfrentará o Grêmio ou Atlético-MG, que disputarão o jogo de volta no próximo sábado (7). O jogo de mando sulista contou com uma vitória por 2 a 0 do Imortal. A final única da Copa do Brasil de 2026 será realizada no dia 6 de dezembro de 2026 (um domingo), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Esta é a primeira vez na história da competição que o título é decidido em jogo único. Os finalistas sairão dos confrontos da semifinal entre Grêmio x Atlético-MG e Vasco x Palmeiras.