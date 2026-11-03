Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fala de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, sobre bets repercute: 'Revoltante'

Mandatário tricolor discursou em defesa da volta das casas de apostas em reunião no STF

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 14:20
Favorite o Lance! no Google
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, discursou na Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (3), no debate dos impactos da Medida Provisória que proibiu as casas de apostas on-line no Brasil. Um recorte da fala do mandatário tricolor, em sua explanação pedindo a suspensão da MP, no entanto, causou polêmica e revolta nas redes sociais.

+ Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual

Mattheus Montenegro, no discurso de cerca de dez minutos, colocou em pauta dramas familiares e afirmou que isso "não pode ser maior" do que os efeitos do desemprego no futebol.

continua após a publicidade

— Eu ouvi muito se falar sobre drama. O drama das famílias, o drama do endividamento. E isso é verdade. O Fluminense não nega isso. Só que também, Excelência, existe um drama do desemprego. O que os clubes vão fazer se a receita acabar? Eu já vi muitas vezes a Suprema Corte discutir a ponderação de princípios, mas aqui, neste caso, infelizmente, nós teremos que fazer a ponderação entre os dramas. O drama de uma família endividada não pode ser maior do que o drama de uma família que vai ter que sofrer os efeitos do desemprego, que é o que vai acontecer na cadeia do futebol, especialmente das agremiações menores, com base nessa perda de receita — disse o presidente do Fluminense.

Após o corte ser compartilhado nas redes, figuras influentes e torcedores criticaram o dirigente do clube das Laranjeiras. Veja as críticas publicadas nas redes sociais em cima da fala de Mattheus Montenegro:

continua após a publicidade
Sessão no STF sobre a MP das bets
Sessão no STF sobre a MP das bets (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além do Fluminense, participam da audiência Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, Vitória, Guarani e Portuguesa, além da CBF, do Comitê Olímpico do Brasil, dos ministérios da Fazenda e do Esporte, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, de associações ligadas às apostas e de representantes de setores afetados pela proibição.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ganso e Cano - Fluminense

Fluminense

Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual

Há 8 horas
Hulk comemora gol contra o Corinthians

Fluminense

Fluminense tem dez jogadores pendurados para enfrentar o Vitória

Há 23 horas
Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

Vasco

Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'

Há 2 dias
Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Futebol Internacional

Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League

Há 3 dias
Thiago Silva embala vestiário do Fluminense

Fluminense

Thiago Silva embala vestiário e deixa futuro em aberto no Fluminense antes de vitória no Brasileirão

Há 3 dias
Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20

Fluminense

Riquelme Felipe, do Fluminense, é convocado para amistosos da Seleção sub-20 contra o Peru

Há 3 dias
Mais LANCE!
Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataque

Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025

Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Ignácio e Hércules comemoram gol do Fluminense

Fluminense encontra gols fora do ataque em meio a jejum dos titulares

Thiago Silva na vitória do Fluminense

Thiago Silva celebra reação do Fluminense após eliminação: 'Um time ferido'

Marcão gesticula em Fluminense x Internacional

Opinião: chegou a hora de Marcão ouvir o campo no Fluminense

Hércules comemora gol pelo Fluminense

Hércules assume responsabilidade e traz solução ofensiva ao Fluminense

Time do Fluminense perfilado antes de enfrentar o Internacional

Análise: Fluminense vence pela insistência, mas repete problemas na criação

Marcão em Fluminense x Internacional

Marcão defende estilo do Fluminense e explica escolhas: 'Tenho jogadores com idade muito alta'

Nonato após vitória do Fluminense

Nonato revela impacto de pênalti perdido pelo Fluminense: 'Ainda me tira um pouco o sono'

Hulk discutiu com torcedor em Fluminense x Internacional

Hulk discute com torcedor após ser substituído em Fluminense x Internacional

Lucho Acosta comemora gol do Fluminense

Herói da virada do Fluminense, Lucho Acosta valoriza minutos e vitória do Tricolor

Lucho Acosta em ação durante Fluminense e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partida