Jesús de Miguel recebe homenagem de jogadores do Real Madrid

O futebol espanhol amanheceu de luto nesta terça-feira (3), Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, morreu pela manhã, menos de 24 horas depois de sofrer uma parada cardíaca durante a partida contra o Andorra. A lesão que provocou o mal súbito veio de um choque com o goleiro Owono, que saiu para tentar interceptar a bola no meio-campo e acabou colidindo com o jogador.

A confirmação veio do próprio clube, em publicação no X, com uma nota carregada de emoção:

— Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, nós, do CD Tenerife, comunicamos o trágico falecimento, nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h (hora local), de Jesús de Miguel Alameda — escreveu a equipe.

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➡️Morre atacante Jesús de Miguel, atingido em campo por goleiro adversário

Real Madrid homenageia Jesús de Miguel

Em sinal de respeito pelo atleta e sua dedicação em campo, o elenco do Real Madrid prestou sua homenagem a De Miguel antes do treino pelas instalações do CT. O elenco realizou um minuto de silêncio em memória ao atleta:

Falecimento do atacante

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Ainda no gramado, o departamento médico prestou os primeiros socorros ao atacante. Diante da gravidade do quadro, ele foi removido ao Hospital Nuestra Señora de Candelaria, em Tenerife. Jesús de Miguel deu entrada inconsciente na unidade e não respondeu ao tratamento.

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O Tenerife também falou do sentimento que toma conta do clube e da torcida:

— Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que amenize esse sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família devastada, ao lado de seus entes queridos, ao lado de toda a torcida do Tenerife que hoje chora por este desfecho cruel — lamentou o clube.

Na mesma postagem, a equipe espanhola transmitiu um pedido dos familiares do atleta:

— A família de Jesús de Miguel agradece cada uma das demonstrações de apoio recebidas e, da mesma forma, pede, do fundo do coração, o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis — declarou o Tenerife.

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