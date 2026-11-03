CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil
Bráulio da Silva Machado será o árbitro de Vasco x Palmeiras, em São Januário; Ramon Abatti Abel comandará Atlético-MG x Grêmio
A CBF definiu a equipe de arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Bráulio da Silva Machado (SC) será o responsável pelo apito no confronto entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.
O árbitro terá como assistentes Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Lucas Casagrande (PR) será o quarto árbitro. No VAR, Wagner Reway (SC) contará com o auxílio de Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).
A escolha ocorre após uma partida de ida marcada por reclamações do Vasco com a arbitragem. Na ocasião, Anderson Daronco comandou o confronto e não marcou um pênalti reclamado pelos vascaínos após toque de mão do zagueiro Barboza dentro da área. O VAR também não recomendou a revisão do lance. O Palmeiras venceu por 1 a 0.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Com a vantagem construída no primeiro jogo, o time paulista precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final. O Vasco, por sua vez, precisa vencer para continuar na disputa pelo título.
Na outra semifinal, Atlético-MG e Grêmio entram em campo no sábado (7), para definir o segundo finalista. Ramon Abatti Abel será o árbitro do confronto, com Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) como assistentes. Rodolpho Toski Marques (PR) ficará responsável pelo VAR.
O Grêmio venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar à decisão.
Tudo sobre
Botafogo
Elenco do Botafogo recebe apoio de Gabriel de Alba e funcionários antes de partida decisivaHá 16 minutos
Atlético Mineiro
Botafogo recebe Atlético-MG desmobilizado para decisão na luta contra o Z-4Há 20 minutos
São Paulo
Aos 16 anos, filho de ídolo do São Paulo é inscrito pelo clube no BrasileirãoHá 40 minutos
Corinthians
Seedorf se pronuncia após Conmebol negar licença para comandar o CorinthiansHá 46 minutos
Palmeiras
Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Remo; veja provável escalaçãoHá 58 minutos
Palmeiras
Richard Ríos chega a São Paulo e fará parte da recuperação de lesão no PalmeirasHá 2 horas
Mais LANCE!