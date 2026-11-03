CBF define arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

A CBF definiu a equipe de arbitragem dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Bráulio da Silva Machado (SC) será o responsável pelo apito no confronto entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

O árbitro terá como assistentes Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF). Lucas Casagrande (PR) será o quarto árbitro. No VAR, Wagner Reway (SC) contará com o auxílio de Helton Nunes (SC) e Caio Max Augusto Vieira (GO).

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Bráulio da Silva Machado (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

A escolha ocorre após uma partida de ida marcada por reclamações do Vasco com a arbitragem. Na ocasião, Anderson Daronco comandou o confronto e não marcou um pênalti reclamado pelos vascaínos após toque de mão do zagueiro Barboza dentro da área. O VAR também não recomendou a revisão do lance. O Palmeiras venceu por 1 a 0.

Barboza, zagueiro do Palmeiras e Adson, ponta do Vasco em ação (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Com a vantagem construída no primeiro jogo, o time paulista precisa apenas de um empate para garantir a classificação à final. O Vasco, por sua vez, precisa vencer para continuar na disputa pelo título.

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Na outra semifinal, Atlético-MG e Grêmio entram em campo no sábado (7), para definir o segundo finalista. Ramon Abatti Abel será o árbitro do confronto, com Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) como assistentes. Rodolpho Toski Marques (PR) ficará responsável pelo VAR.

O Grêmio venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar à decisão.