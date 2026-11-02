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Gol contra de Rodinei vira assunto em Bragantino x Santos: 'Loucura'

Jogador abriu o placar na partida do Brasileirão Série A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/11/2026 20:33
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Rodinei e Bernard em Santos e Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Rodinei marcou contra em RB Bragantino x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Durante o duelo entre RB Bragantino e Santos nesta segunda-feira (2), um lance envolvendo Rodinei repercutiu nas redes sociais. Logo aos quatro minutos da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o lateral marcou um gol contra e abriu o placar a favor do adversário.

➡️Veja gol em RB Bragantino x Santos

O lance aconteceu após um cruzamento vindo pela direita: ao tentar fazer o corte para afastar o perigo, o defensor acabou mandando a bola contra a própria meta, sem chances para o goleiro Diógenes.

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Veja alguns comentários:

Rodinei faz gol contra para o Bragantino contra o Santos
Rodinei faz gol contra para o Bragantino contra o Santos (Foto: Ari Ferreira / RBB)

Como chegam as equipes?

No último confronto, o Red Bull Bragantino venceu o Chapecoense por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A. Já o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, também pelo Brasileirão Série A.

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Na tabela de classificação, o Red Bull Bragantino ocupa a 7ª colocação, com 48 pontos. O Santos, por sua vez, está em 12º lugar, com 39 pontos.

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O atacante Neymar não vai atuar pelo Santos. O jogador cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e também está suspenso após punição aplicada pelo STJD por causa de sua expulsão na partida contra o Bahia.

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