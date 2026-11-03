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Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja

Leandro Damião marcou em partida amadora de Campinas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 07:10
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Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa
Leandro Damião marcou em jogo de várzea em Campinas (Foto: Reprodução)

No último domingo (1º), Leandro Damião, atacante com passagens por Internacional, Santos e Flamengo, foi fundamental na vitória por 4 a 1 do Parque Brasília sobre o Unidos dos Campos Elíseos, pela Série A do Amador de Campinas.

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O jogador marcou de cabeça o gol da virada e, na comemoração, foi ao alambrado festejar com a torcida. Mais tarde, na partida, o atacante ainda sofreu um pênalti. O último clube profissional defendido por Damião em sua carreira foi o Coritiba, em 2024.

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Veja o vídeo:

Leandro Damião pelo Parque Brasília
Leandro Damião pelo Parque Brasília - (Foto: divulgação / Instagram / Parque Brasília FC)

Carreira de peso: Libertadores, Europa e Seleção

Damião marcou época no Internacional, onde carrega o posto de maior artilheiro do clube no século XXI, com 108 gols anotados. Pelo Colorado, faturou a Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana, além de ter retornado ao Beira-Rio em 2017 para ajudar a recolocar a equipe na primeira divisão do Brasileirão.

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Além do Inter, o centroavante acumulou passagens por clubes como Santos, Cruzeiro e Flamengo, além de uma experiência no Real Betis, da Espanha. O atacante também defendeu a Seleção Brasileira entre os anos de 2011 e 2013, fazendo parte do elenco que disputou os Jogos Olímpicos de Londres.

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Fora do país, virou ídolo no Kawasaki Frontale, do Japão, clube que defendeu a partir de 2018 até retornar ao Brasil para atuar pelo Coritiba, seu último time profissional.

Companheiro ex-Flamengo e regulamento

Na sua nova equipe amadora, o Parque Brasília, Damião divide o campo com outro velho conhecido do torcedor brasileiro: Paulinho, atacante que também vestiu as camisas de Flamengo e Santos no futebol profissional.

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A primeira divisão do Campeonato de Campinas conta com 32 times na disputa. A fase inicial do torneio prevê sete rodadas, que serão distribuídas em 11 datas diferentes no calendário. A grande decisão pelo título amador está agendada para o dia 6 de dezembro.

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