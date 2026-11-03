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Entrevista polêmica de Gabigol após Bragantino x Santos viraliza: 'Arisco'

Rodinei (contra) e Wallace Yan marcaram para o Bragantino; Coutinho para o Peixe

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/11/2026 08:34
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Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Atacante criticou diretamente a decisão da arbitragem em possível pênalti no confronto (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Na noite desta segunda-feira (2) o Santos foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança. Mesmo com a derrota, o que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais foi a fala e postura polêmica de Gabigol durante a entrevista pós-jogo, ainda no gramado.

O atacante foi questionado se a equipe havia perdido o gás nesta etapa da competição, mas não concordou com a avaliação e contestou a pergunta ao destacar o possível pênalti não marcado a favor do Peixe.

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— Você não pode fazer essa pergunta. Perdemos um só jogo, estávamos vindo bem. Vocês só querem recortar da maneira que vocês querem. Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti contra o Palmeiras e foi pênalti aqui de novo. Foi ou não foi? — questionou o atacante.

➡️Gabigol rebate pergunta sobre queda de rendimento do Santos e questiona arbitragem após derrota

Repercussão da fala de Gabigol em Santos x Bragantino

Como foi o confronto

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O Red Bull Bragantino abriu o placar logo no início da partida, graças ao gol contra de Rodinei, que tentou afastar o cruzamento e mandou contra a própria meta. O Peixe, então, começou a correr atrás do prejuízo e chegou ao gol de empate com Coutinho, que aproveitou passe de Gabigol para deixar tudo igual. No entanto, a alegria santista durou pouco e o Massa Bruta foi às redes novamente, agora, Wallace Yan, que cabeceou com força para o gol de Diógenes e foi para o intervalo em vantagem.

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Atrás do placar, o Santos voltou para o gramado disposto a reverter o resultado, e viu Gabigol tentar logo nos primeiros minutos. O Massa Bruta, no entanto, também tentava assustar o goleiro Diógenes. Na metade, no entanto, o domínio era maior dos comandados de Cuca, mas não conseguia balançar as redes. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou mais para evitar as investidas do Peixe. E, aos 35, Rony recebeu passe dentro da área. Ryan foi ao corpo do atacante, que foi ao chão e pediu pênalti. A árbitra Edina Alves não viu falta e mandou o jogo seguir.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, os dois times trocaram de posição na tabela de classificação. O RB Bragantino agora ocupa a nona posição, com 47 pontos, enquanto o Peixe aparece logo atrás, com a mesma pontuação, mas separados pelos critérios de desempate.

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Questionamento de Gabigol em Bragantino x Santos viraliza (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Questionamento de Gabigol em Bragantino x Santos viraliza (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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